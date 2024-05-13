土瓜灣爆水管｜運輸署：漆咸道北部份路段封閉　多條巴士路線改道

運輸署於今日（12日）上午6時26分表示， 由於水管爆裂，漆咸道北（往尖沙咀方向）介乎馬頭圍道與新圍街之間的全線；及馬頭圍道（往尖沙咀方向）介乎浙江街與漆咸道北之間的全線現已封閉。以下受影響的巴士路線須改道行駛，九巴的5、5A、5P、11、14、26、26X、93K； 城巴的A22；及過海巴士:101、107、108、111、111P、116。



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凌晨0時許，據報漆咸道北近新圍街有水管爆裂，大量黃泥水由地底湧出。由於新圍街為斜路，黃泥水有如「洪水」一樣，由漆咸道北沿新圍街湧落馬頭圍道方向，馬頭圍道、新柳街、庇利街、機利士北路等多條馬路無一倖免。警方及水務署人員到場封路及作緊急維修，其中警方封閉多條道路。

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另外，較早前因受惡劣天氣影響而封閉的耀興道（西行）介乎耀東邨耀貴樓與耀東邨耀興樓之間的唯一行車線現已解封。惟因修復工程仍在進行中，該路段東行方向的行車線仍然暫時封閉。往東行方向的巴士及小巴路線須改道，包括城巴第77、99、720X及N8號線、過海巴士第110及606號線及專線小巴第65號線。