消防隊目駕消防車撞斃美籍漢　原被判監1月　官准再取報告作覆核

消防隊目在西貢公路駕駛消防車期間，撞到前方一輛單車，導致單車上的美籍男子捲入車底不治。消防隊目被控危險駕駛引致他人死亡，他否認指控，審訊後改判不小心駕駛罪成。案件今（13日）在觀塘法院判刑，裁判官劉淑嫻指被告案發時忽略前方道路，卻將意外歸咎於眼疾，意外造成人命喪生，導致死者家屬面臨失去至親的沉重打擊，這種傷痛永遠無法彌補，判他入獄1個月。辯方隨即申請覆核刑期，並指被告現正輪候公務員公屋特別配額，若被判監將失輪候資格。劉官應辯方要求，將案押後至5月27日，以待索取新的背景及社會服務令報告。



被告姚志明（57歲）被控於2020年12月6日，在新界西貢公路近白沙灣教堂公廁，在道路上危險駕駛一架消防車，引致事主Benjamin Restrepo死亡。被告現已退休。

被告姚志明。（資料圖片/蔡正邦攝）

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辯稱陽光照射的士車頂影響判斷

控方案情指，被告當日駕駛消防車沿西貢公路返回消防局，期間事主在消防車的左前方騎單車，消防車稍微扭左撞到事主，之後再撞到另一輛黑色私家車，直至剷上路壆才停下。被告辯稱當時因有陽光照射前方的士車頂，他以為有車迎面高速駛來，隨即微扭左軚，最終撞上事主。他意外後曾接受檢查，獲診斷有乾眼症、眼睛閉合不全等。

官稱一條人命非用錢去計算

辯方大律師林芷瑩求情指，被告原擬承認不小心駕駛罪，但不獲控方接納，他現理應獲得認罪扣減；又指被告熱愛消防工作，過往一直小心駕駛消防車，從沒留下任何駕駛紀錄，案發時亦沒超速，形容事件十分不幸。被告對事件感懊悔，並曾為事主超渡法事，希望法庭考慮罰款或停牌令，劉官聞言說：「唔認為罰款係合適，一條人命唔係用錢去計。」

報告指社服令不足反映嚴重性

劉官判刑時指，感化官認為判處社服令不足以反映案件嚴重性；被告1992年加入消防，因本案被勒令退休，意外後患抑鬱及焦慮症，須接受治療。被告亦獲144名同僚求情，其中消防處副處長提到，被告曾參與1996年嘉利大廈及2016年淘大工業村迷你倉大火的救援行動，讚揚他毫不畏懼拯救生命。

斥被告把意外歸咎於眼疾

劉官認為，被告雖承認不小心駕駛，但他否認危險駕駛，並將意外歸咎於眼疾法庭已裁定被告在看到的士強光之前，只望向左右兩邊，忽略前方道路，這與眼疾無關。雖然被告沒有干犯其他道路守則，駕駛態度亦非惡劣，但事件造成人命喪生，事主家屬面臨失去至親的沉重打擊，這種傷痛永遠無法彌補，考慮到被告過往品格良好，加上案發後患創傷，酌情扣減刑期後，判處他入獄4星期，並須停牌1年及參加改進課程。

正輪候公務公屋求覆核刑期

辯方隨即申請覆核刑期，力陳被告家人現仍居於消防宿舍，並且正在輪候公務員公屋特別配額，他若被判監將會失去輪候資格，被告現時已還押兩周，他不介意繼續還押，以還押刑期代替真正服刑時間，以讓他可以繼續透過特別配額輪候公屋。劉官最終批准辯方申請，重新替被告索取背景及社服令報告。

案件編號：KTCC920/2021