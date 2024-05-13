網傳天水圍男教師參加武漢考察團嫖妓被捕　教育局：一人未能回港

網上近日流傳，一名天文圍中學男教師疑在參加教育局主辦的內地考察團期間，因嫖妓被公安拘捕，無法隨團回港。教育局今晚（13日）表示，指上周三（8日）至周六（11日）舉行武漢新入職教師內地學習團，如期完結，惟回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港，局方表示將嚴肅處理個案。《香港01》已向校方查詢。



連登爆料 指校方急刪涉事教師相片

網上連登討論區上周六（11日）有帖文，指天水圍一名男教師參加內地考察團時，於晚上自由活動時間外出，捲入嫖妓案而被公安拘捕，校方已刪掉其有份的相片及班相。

教育局今日（13日）表示，指上周三（8日）至周六（11日）舉行武漢新入職教師內地學習團，並如期完結，惟回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港。局方表示嚴肅處理個案，已要求該團員及其任教的學校提交報告，同時會全面審視相關資料，現階段不作進一步評論。

武漢站（VCG）

涉新入職教師內地學習團 教育局：已提醒學員須小心言行

教育局本月8日舉辦的「新入職教師內地學習團」，為期4天到武漢考察，行程包括參訪當地學校、特色產業、高端科技企業或機構，並進行文化考察。

教育局回覆表示，局方及內地相關院校已就教師內地學習團制定「學員須知」 及「學員手冊」，要求學員隨團依期出發及返港，並提醒學員須小心言行，守法守規，局方強調，如有教師違反專業操守，必定按既定機制嚴肅跟進。