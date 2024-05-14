教師參與內地考察團期間疑嫖妓　議員：行為極不檢點　損專業形象

網上流傳，一名天水圍中學男教師疑參加教育局主辦的內地考察團期間，因嫖妓被公安拘捕。教育局指，月初在武漢舉行的新入職教師內地學習團，有一名團員無法隨團回港。



教育界立法會議員朱國強表示，恪守法治是教師專業操守的要求，無論身在何處，都應該遵守當地法律；而嫖娼本質是性交易，行為極不檢點及恰當，亦有違社會普遍接受的道德標準，損害教師專業形象。



一名中學教師參與內地學習團後，未能返港，網傳因召妓而被捕。（VCG）

根據網上討論區及教師群組流傳的資料，該老師於校園刊物的個人簡介中指，他畢業於港大化學系，之後隨即加入教育界，目前在學校任教綜合化科學科。不過，校網已刪走涉有該老師資料的校訊頁面，但在教職員資料名單中，仍見涉事老師名字。

教育局本月8日至11日舉辦的「新入職教師內地學習團」，為期4天到武漢考察，行程包括參訪當地學校、特色產業、高端科技企業或機構，並進行文化考察。

目前，公帑資助學校新入職教師及公營學校擬晉升教師須參加內地學習團，以親身體驗國家的發展，有關安排於2022年《施政報告》中提出，23/24學年起落實。根據教育局向立法會特別財委會提供的文件指，自2023年4月至2024年2月底，共舉辦了28個內地學習團或考察團，共約有超過3 000名教師參加。

教育局指，十分重視隨團教師的紀律，已要求該團員及涉事教師任教的學校提交報告。（資料圖片）

教育局重申現階段不評論 已要求學校交報告

《香港01》再向教育局查詢，涉事教師最新情況、局方是否已接獲報告、如何跟進及作出相關懲處等，局方重申，該團已如期完結，惟回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港。局方指，十分重視隨團教師的紀律，已要求該團員及其任教的學校提交報告，同時亦會全面審視相關資料，嚴肅處理有關個案，現階段不作進一步評論。《香港01》日前已向校方查詢，暫未獲回覆。

根據2022年發布的《教師專業操守指引》，一般而言，教師若干犯刑事罪行並裁定罪名成立，而犯罪行為涉及不誠實、違反誠信或其他嚴重情況，教育局會審慎考慮取消該教師的註冊。過往教師被取註冊的案例，包括涉及虐待兒童、管有非法用途的工具、盜竊、採用偏頗失實教材等。

教育界立法會議員朱國強表示，恪守法治本身是教師專業操守的要求，無論身在何處，都應該遵守當地法律。（資料圖片）

教育界議員：過往未聞同類情況 參與交流團教師言行一般較警惕

教育界立法會議員朱國強表示，教師參與新入職教師內地學習團，屬於專業培訓，行程緊密，亦有其他教師同行，參與教師言行一般較為警惕，以往未曾聽聞同類情況。

他指，恪守法治本身是教師專業操守的要求，無論身在何處，都應該遵守當地法律；而嫖娼本質是性交易，行為極不檢點及恰當，亦有違社會普遍接受的道德標準，損害教師專業形象。他指，相信教育局在涉事教師返港後，將按《教師專業操守指引》跟進，考慮因素包括案情細節、事件對教師專業形象與公眾信任的損害等。