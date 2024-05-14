網傳教師內地交流期間嫖妓被捕　校方引述當事人稱非真實陳述

網上近日流傳，一名天水圍中學男教師疑在參加教育局主辦的內地考察團期間，因嫖妓被公安拘捕，無法隨團回港。教育局昨晚（13日）表示，於上周三至六舉行武漢新入職教師內地學習團如期完結，惟回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港。惟校方昨日出家長通告，指根據教師提供的報告指出，有關資訊並非真實的陳述，該教師亦已於周日（12日）上午返抵香港。校方正密切關注事件，已向法團校董會匯報。



校方稱涉事教師周日上午返港

網上連登討論區上周六（11日）有帖文，指天水圍一名男教師參加內地考察團時，於晚上自由活動時間外出，捲入嫖妓案而被公安拘捕，校網已刪掉涉事老師的相片及班相，但教職員資料仍保留其名字。

校方昨日（13日）出家長通告，稱根據該教師提供的報告指出，有關資訊並非真實的陳述，該教師亦已於周日（12日）上午返抵香港。校方正密切關注事件，已向法團校董會匯報，並與教育局保持緊密聯繫，了解事情的始末。

通告又指，學校教職員非常關心同學的需要。如同學感到困擾，可即時與老師或社工聯繫，校方樂意與同學溝通，聆聽同學的想法和感受。

教育局：如有教師違反專業操守 嚴肅處理個案

教育局昨日（13日）表示，指上周三（8日）至周六（11日）舉行武漢新入職教師內地學習團，並如期完結，惟回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港。局方表示，如有教師違反專業操守，嚴肅處理個案，已要求該團員及其任教的學校提交報告，同時會全面審視相關資料，現階段不作進一步評論。