新西醫院聯網24小時急救中風服務推出十年　治療時間縮短至48分鐘

急性中風過往被視為長者疾病，不過，中風患者有年輕化跡象，救治時間是影響康復成效的關鍵。醫管局研討大會的第二日，新界西醫院聯網的急性中風綜合治療團隊席間分享，推出24小時全天候急救中風服務約十年，成功加快救治中風病人的時間，由病人入院、到接受溶栓治療的時間，由10年前的84分鐘，大幅降至現時的48分鐘，比國際標準的60分鐘更快。



新界西醫院聯網的急性中風綜合治療團隊，在2014年籌組集急症科、神經內科、放射科等，與急性中風相關的醫護，在屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院，提供每日24小時全天候急救中風服務，讓病人可盡快接受急性中風治療，提升復原機會。

急性中風治療分兩種︰溶栓治療及取栓術治療

屯門醫院內科及老人科顧問醫生傅溢鵬在研討會上指出，急性中風治療要與時間競賽，病人在中風後愈快接受治療，復原機會愈大。在急性中風個案中，近8成屬「缺血性中風」，即腦血管栓塞，有2種「通血管」的治療方法，一是「溶栓治療」，經靜脈注射溶栓藥物，惟在病發後3小時的成效才最理想；二是「取栓術治療」，經動脈為病人直接取出血栓，適用於病發後的6至16小時，且腦組織未嚴重受損前。

基於溶栓治療和取栓術治療，分別適合在病人急性中風後的3小時，以及16小時內施行，因此救治急性中風要快，否則病人中風後的復原會大受影響。

急性溶栓治療的病人比率有15.5% 略高於歐美國家

而急性中風綜合治療團隊自2014年成立至今，在救治急性中風病人上，取得不少成效。團隊指，新界西醫院聯網每年平均中風收症約為1,600人，當中接受急性溶栓治療的病人比率有所上升，由2014/15年的72人（佔該年急性中風病人的5.4%），上升至2023/2024年的244人（佔15.5%），升幅逾兩倍，高於歐美國家的比例。

送院至溶栓藥物注射需時48分鐘 較10年前快36分鐘

而病人從到院至溶栓治療的時間亦大幅縮短，團隊指，據國際標準，病人從被送入醫院至溶栓藥物注射，過程應少於60分鐘。以新界西聯網的屯門醫院為例，在2014/2015年度，病人到院至接受溶栓治療平均需用84分鐘；今年1月至4月，過程縮短至平均只需48分鐘，如配合院前中風通報，有逾4成病人接受注射的時間少於35分鐘，最快曾試過只需23分鐘。

治療團隊的診斷、手術過程。（醫管局提供）

嚴重中風病人術後自理能力 較10年前升17個百分點

至於在取栓術治療方面，在新界西聯網中，接受取栓術的急性中風病人比率亦有大幅度增長。新界西醫院聯網內科及老人科顧問護師（中風科）周玉蘭指，從2014/2015的10人，上升至2023/2024的121人，升幅達11倍。周玉蘭指，治療時間加快，不只讓可接受治療的中風病人增多，亦有助提升康復比率，嚴重中風病人接受取栓術後90日，能自理及步行的比率，由2014/2015只有20%，在2022/23年則上升至37%。

屯門醫院放射科顧問醫生蕭志偉表示，上述的治療進步受惠於全天候急救中風服務，在急症室接到懷疑中風個案後，相關醫護便會同步地進行診斷及治療，以加快救治病人的時間。他指，急症室接到疑似中風病例，會即時將個案送至急救房（R房），醫護團隊，如中風科護士及相關科的醫生等，會即時作臨床評估，並安排電腦掃描。

這期間，如病人的中風時間短，會安排接受溶栓藥物注射，同時用影像掃描及人工智能系統，分析大血管有否栓塞，因溶栓藥物只能通大血管中的15%血塊，因此掃描能協助診斷病人有否需要再接受取栓術治療，「parallel（並行）咁做」，這樣每個步驟無需單獨進行，而可同步做，加快治療的黃金時間。

屯門醫院25/26年設神經系統疾病綜合醫療中心

此外，他表示，新界西醫院聯網的中風病房不設上限，中風病人的直接入住率平均達8成，是全港最高，而中風病人在醫院治療期間，全程會有同一位中風科護士跟進，有助協調病人的治療方案。

傅溢鵬亦指出，在2025/2026年度，屯門醫院將設立神經系統疾病綜合醫療中心，以發展一站式神經醫學綜合服務，盼能為急性中風病人，特別是複雜重症的，提供更好治療服務；與此同時，團隊會繼續向各醫院聯網分享治療急性中風病人的發展。