港大牙醫學院無披露瀕失認可資格　議員林哲玄：將學生都蒙在鼓裡

政府正修例強制本地牙科生畢業後須實習至少一年才符合註冊要求，令不少現正修讀的學生感到不公平。醫務及衞生局今日（21日）披露，原來牙醫管理委員會早在10年前已發現香港大學牙醫學士學位課程有問題，導致學生的臨牀技能培訓及經驗不足，對該課程「有條件保留認可」，惟10年來無改善。



早前在會上質疑設實習的立法會醫療衞生界議員林哲玄表示，正修讀課程的學生完全不知課程被評為「有條件保留認可」，「將十屆入學學生都蒙在鼓裡，點解呢？我諗大學要畀個解釋。」他又指，此事令牙科生實習一事討論的空間近乎沒有。



政府指港大牙醫學士課程的臨牀訓練存在結構性問題，畢業生臨牀經驗不足情況未有改善。（資料圖片）

指令牙科生實習一事的討論空間「差唔多無」

林哲玄表示，正修讀課程的學生完全不知課程被評為「有條件保留認可」，他認為牙醫院隱瞞此事對學生而言不公平，「將十屆入學學生都蒙在鼓裡，點解呢？我諗大學要畀個解釋。」

他表示，學生被蒙在鼓裡，不知畢業後其有可能需要考試方可執業，因為課程被評為「有條件保留認可」，「件事行對今天有好多唔公道，對同學仔唔公道嘅事，包括你無畀佢知道個真相，畀佢知道大學同牙管會之間產生咗問題。」

他指此事令牙科生實習一事的討論空間「差唔多無」，校方過去十年可以採取不同的方法改善課程以符合牙管會的要求，例如縮短課程時間，在最後一年進行實習。

醫療衞生界立法會議員林哲玄（資料圖片）

政府回應對本地牙科畢業生實習安排的關注指，牙管會在2014及2019年兩度向港大牙醫學院發出評審報告，第一次評審報告中已指出學院未能提供完整記錄顯示牙醫學士學生的臨牀技能培訓情況，更未能即時補充獲牙管會接納的資料記錄；至於在第二次評審，牙管會認為學院有必要提升本地牙醫學士學生的臨牀技能培訓及經驗，因而對香港大學牙醫學士學位課程只給予有條件保留認可，並要求學院積極跟進相關建議，提交年度報告以匯報跟進工作。

牙管會及後於2023年2月再向政府反映，香港大學牙醫學士課程的臨牀訓練存在結構性問題，而由於課程畢業生臨牀經驗不足情況未有改善，須認真考慮是否適合繼續接納香港大學牙醫學士課程為《條例》附表中的認可課程。一旦該課程從《條例》附表移除，所有本地牙科畢業生均必須通過牙管會許可試，未能通過許可試者，將不可成為註冊牙醫。