牙科服務｜議員促公開不達標外展機構名稱　 衞生署：或打擊士氣

立法會政府帳目委員會今日（17日）繼續就緊急牙科服務和長者牙科護理支援進行公開聆訊。工聯會立法會議員陸頌雄指出，有少部分機構提供的牙科外展服務未能達標，促局方交代相關機構名稱，趁機作出鞭策。



不過，衞生署署長林文健稱，倘公開機構名稱，或打擊部分機構士氣，影響部分機構參與意欲。醫務衞生局局長盧寵茂重申，「似乎大家忘記咗」審計報告的調查時間部分橫跨疫情期間，當時牙醫服務屬高風險，部分院舍拒絕接受外展服務，強調疫情是重要因素。



立法會政府帳目委員會繼續聆訊牙科服務（資料圖片）

部分機構規模小 牙科人手流失即難提供服務

會上，多名委員追問為何有機構提供的牙科外展服務不達標。其中，陸頌雄強調不是要針對個別團體，並非要追究到底，但認為公開未達標機構名稱，讚揚做得好的機構可以成為申請誘因，同時對不達標的機構施加壓力，讓其未來能做好服務。

盧寵茂回應稱，疫情期間有院舍拒絕接受外展服務。他又稱，其實牙醫在私營市場收入更高，部分機構招聘牙醫亦有困難，有機構未能成功招聘牙醫而難以恢復服務，已經轉交其他機構進行計劃；有機構規模小，稍微有一兩名牙醫流失就已經難以提供外展服務。

外展服務資助額會較高

新民黨立法會議員容海恩則問及，如何鼓勵非政府組織參與牙科外展服務。林文健表示，若要參與牙科外展服務，首先非政府機構要有牙醫，而現時計劃的資助較社署的牙科治療計劃高，認為資金上都有誘因。