DSE｜「報到易」失靈　承辦商兩次負載測試　教局最快6月完成調查

今屆香港中學文憑考試考生需使用手機應用程式「報到易」，惟在4月11日考第一個核心科，中文科時「監考易」失靈，監考員轉為使用人手點名臨時轉為使用人手點名。翌日考英文科時亦遇上同樣情況，考評局同日宣布停用「監考易」，改用人手點名 考生續用報到易。



立法會議員李浩然今日（22日）在立法會向教育局提出書面質詢，局方回覆指，承辦商分別在2023年1月及2024年1月進行負載測試，教育局亦曾以先行先試方式，於48間試場學校的數學科（必修部分）及中國語文科考試採用系統，以上三次系統運作順暢，並無偵測出異常情況。考評局現已成立專責小組，詳細調查事故原因，包括壓力測試的方式、結果和跟進工作，最快在6月完成初步調查工作。



教育局局長蔡若蓮書面回覆指，考評局在2022年12月完成相關應用程式的開發工作，預計系統涉及5萬多名考生、2,000多名監考員及大約500個試場的運作需要。

2次負載測試模擬7萬考生、3,000名監考人員使用系統

她表示，承辦商在今年1月首次進行負載測試，以驗證系統的負載能力，承辦商透過電腦模擬同一時間需要讓大約7萬考生使用「報到易」程式自行簽到，以及大約3,000名監考人員使用「監考易」程式執行所需的監考工作。測試完成後，考評局秘書處審視了承辦商所提交的測試表現報告，接納系統已完成有關測試。

其後於4月，考評局以先行先試方式，於48間試場學校的數學科（必修部分）及中國語文科考試採用相關系統，考試期間，系統的運作順暢，並無偵測出異常情況。

蔡表示，承辦商在今年1月進行第二次負載測試，測試規模與第一次相若，系統的表現符合預期，並無出現異常情況。又指，考評局亦已向政府提交初步報告，現已成立專責小組，詳細調查事故原因，包括壓力測試的方式、結果和跟進工作，並制訂改善建議，預計最快在6月完成初步調查工作。