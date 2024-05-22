小學收生不足「縮班殺校」　教育局：學位供求變動　考慮跨區重置

政府陸續推出新發展區，有立法會議員關注，小學學位的中長期需求預計將會增加，但同時有小學「縮班殺校」。教育局局長蔡若蓮今日（22日）指出，由於各區學齡兒童數目會隨人口流動，學位供求亦會隨之變動，當局會優先考慮跨區重置，將位處學位過剩地區的學校，重置到學位需求較殷切的地區，以理順各區學位供求。



當局指，截至去年底，高才通計劃下有近2.1萬受養子女來港，不過，政府沒有備存就學人數。



教育局局長蔡若蓮書面回覆立法會議員朱國強質詢，當局指就新發展區而言，根據現行機制，在制訂城市規劃圖則及規劃大型住宅發展區時，政府會根據《香港規劃標準與準則》載列的指引，按規劃人口和社會服務的需求，預留土地作學校發展用途。

蔡若蓮：23／24學年沒有學校需「暫時加派」

她表示，每年度個別學校網的小一學位需求，會因不同未能預計的因素而有所增減，當局一直採用多項靈活措施以應付在個別學校網內的短期學位需求變化，包括向其他學校網借調學位，使用空置課室開辦額外小一班級，以及在有需要時暫時增加有關學校網內的學校在個別年度的每班小一派位人數，即「暫時加派」，但由於小一學齡人口近年持續減少，及至2023／24學年已沒有學校需要「暫時加派」的安排。

蔡若蓮指，現行的小一派位機制有效，多年來一直為公眾普遍接受，因此教育局現時並無計劃就小一學位分配機制作出全面檢討。（林靄怡攝）

小學「縮班殺校」 蔡若蓮：無計劃全面檢討分配機制

小學收生持續下跌，連續兩年有學校因收生不足而不獲教育局開班，面臨「縮班殺校」的情況。朱國強提議當局考慮檢討現行小一派位機制，加入資助小學在過去一個學年取錄的各年級插班生人數，作為決定有關小學實際開辦小一班數的依據。

蔡若蓮回覆指，現行的小一派位機制有效，多年來一直為公眾普遍接受，因此教育局現時並無計劃就小一學位分配機制作出全面檢討，當局會繼續密切監察小一入學統籌辦法的施行。

蔡若蓮續指，學校通常使用各年級的剩餘學額取錄插班生，在絕大多數情況下並不需要加班來應付插班學生的學位需求。即使其他年級有插班學生，亦與小一年級的學位需求無關，故此以過去一個學年取錄的各年級插班生人數作為決定來年實際開辦小一班數的依據並不合適。

高才通下有近21,000名18歲以下受養子女來港

另外，根據勞工及福利局和入境事務處的資料，截至去年12月底，高才通計劃下有近21,000名18歲以下未婚及受養子女已經來港。由於學校取錄有關受養人入讀中小學亦毋須向教育局申報，因此政府沒有備存有關受養人在港就學的統計數據。