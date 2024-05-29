城市追擊2024好商戶——關注亞健康　新怡生堂篇

今期城市追擊2024跟大家一齊探索亞健康的問題，現時亞健康問題非常普遍，特別是在香港，10年前就已經有95%香港人出現亞健康症狀。



今時今日作為一名都市打工仔，誰沒有試過腰酸背痛，肩頸僵硬甚至失眠的狀況？明明健康檢查沒有太大異常，但日常生活中卻時常感到不適，煩不勝煩。而這些不適大多數來自工作習慣，工作壓力和睡眠問題等，導致時常腰酸背痛、肩頸痛、頭痛頭暈、疲倦或者四肢無力等等問題，即使尋醫都無辦法完全解決，所以城市追擊2024今期就推薦新怡生堂，新怡生堂對亞健康問題研究頗深，通過定期按摩能夠舒緩或減輕症狀，有效改善港人的身體健康問題。

新怡生堂至今開業已有7年，憑藉精湛技術贏得不少新老顧客的支持。致力令每一位幫襯的客戶都能夠享受到從頭到腳最療癒舒壓的養生體驗，從而更輕鬆健康應對生活。

一站式按摩護理療程，服務專業又安心

對比於坊間其他足療按摩店,新怡生堂贏在肯去鑽研，為每一位顧客量身定制最合適最有效的治療方案，更有經驗豐富的師傅用專業手法配合，幫助客人舒筋活絡，舒緩肌肉疲勞。經絡暢順，血氣循環自然就會得到改善。

15年經驗老師傅，骨刺都有計

新怡生堂的技師畢業於相關專業課程，並且擁有超過15年以上經驗，憑藉豐富經驗可以很容易判斷出客戶的身體問題並且提出專業的解決方案。曾有位71歲長者因為膝蓋長骨刺，長期痛苦不堪，直至來到新怡生堂，體驗一套由新怡生堂專門針對骨刺而設計的解決方案，現時行山都無問題。

解決亞健康問題需持久

除了骨刺問題，無論你是因肌肉疲勞導致的靜脈阻塞，還是因為工作壓力大導致睡眠質量差，甚至手腳麻痺，又或者是長者膝蓋痛這種通病，更甚至耳朵發炎等這些症狀，新怡生堂都有一系列應對的解決方案。

所以如果大家有亞健康問題，可以試試去新怡生堂按摩體驗一番。

城市追擊2024致力尋找出更多優質商戶推薦給廣大市民，為大家在衣食住行上都能夠有更多更好的選擇！

新怡生堂 預約電話35946338

地址 北角渣華道29-31 號渣華大廈 2 樓 A 室

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(資料及相片由客戶提供)