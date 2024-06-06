金融業中流砥柱　信用卡製造商增數碼資產服務

現代人的生活離不開電子支付，但大家有否發現，日常使用的信用卡，原來很多均是香港製造。香港唯一信用卡製造商——凸版資訊（香港）有限公司（TEHK）成立逾50年。作為金融業至關重要的企業，TEHK在半百世紀裡緊守崗位，除了信用卡製造業務外，TEHK亦與時並進，從傳統印刷業務，更加入數碼資產管理服務，發展成Digital Hybrid®創新企業，提供實體信用卡印刷及虛擬資料管理等一站式綜合業務解決方案，加速行業數碼轉型，並深受本地銀行和金融業信賴。

攝影：歐嘉樂



實體信用卡製造商 增AI數碼方案 實現企業無紙化

信用卡製造過程複雜，首先將信用卡圖案透過印刷印出信用卡原型，再經覆膜、層壓、裁切、燙金、鐳射標籤、晶片嵌入等工序後，再將個人資料透過浮雕方式烙印在信用卡上，通過自動化機器將匹配對應的信封，並將信用卡裝進指定信封，郵寄到客戶手上。整個工序由TEHK一條龍包辦，當中涉及大量個人私隱資料，印刷廠的生產及保安措施極為嚴謹。

隨著科技發展一日千里，踏入數碼型社會，TEHK亦與時並進，將核心業務從傳統信用卡印刷加入提供數碼混合解決方案，包括列印產品服務（PPS）、資料管理服務（DMS）和業務流程外判（BPO）等，繼續專注於生產高安全性和高價值的產品和服務，滿足企業對數碼轉型的殷切需要，從以提升營運效率及增強競爭力。TEHK行政總裁兼副董事總經理尹燿銘（Thomas）指，香港正積極推動數碼無紙化，銀行和金融業等對傳統信用卡印刷仍有一定需求，在保留公司核心印刷業務的同時，亦加入數碼混合方案，以迎合各行業對數碼化的需要。

TEHK行政總裁兼副董事總經理尹燿銘（Thomas）強調與時並進的重要性，將科技融入工業生產中，爲傳統的生產方式注入新的活力。

公司一方面提供傳統業務包括信用卡製造、資料列印與商業郵寄服務，同時為客戶進行文件掃描、資料輸入的工作。TEHK研發的文件管理系統，有效將大量紙本文件轉化為電子文件，方便數據收集及整理，優化工作流程，過往曾為選舉事務處和醫院管理局進行了紙本文件的電子化工作。最近凸版集團及其科研夥伴更引進人工智能（AI）技術，為印尼一間銀行加速信貸審核過程。Thomas稱，普遍銀行審核信用卡申請的過程繁瑣耗時，在AI的幫助下，系統能快速篩選出申請人與信貸活動相關的資訊，並計算出其信用評級，成為銀行審核過程中的重要工具，公司正研究如何將技術應用於香港的銀行業。

信用卡業務通常包含兩個方面：一是信用卡生產，二是將個人資料嵌入卡中，TEHK是全港唯一滿足這兩項需求的公司。

倡導環保印刷 引領行業變革

除了數碼轉型，環保亦是一大趨勢。公司亦緊隨社會進步，積極推動環保措施。TEHK是金融卡機構如Visa、Master、AMEX、JCB及銀聯等指定印卡公司，公司積極淘汰使用PVC製作信用卡，改為採用循環再造塑膠材質rPVC。另亦利用竹或木材等天然材料製作客製化電子名片與禮品卡，迎合企業客戶的ESG發展需求。為確保紙張的可持續性，公司亦通過環保FSC認證，確保紙張由原產地到製成品均符合FSC標準。TEHK全公司的員工亦採用木製的NFC卡片，只要簡單拍卡，手機的NFC功能即可閱讀卡內個人聯絡資料，並存入手機通訊錄，方便添加商務聯絡資料，亦更環保耐用。

木製的NFC卡片比傳統紙卡片更環保，簡單拍卡即可交換個人資訊。

與初創企業合作 實現雙贏局面

TEHK落戶元朗創新園近24年，地理優勢是選址的因素之一。Thomas表示，「快捷及穩定的供應鏈對我們生意有較大影響。元朗創新園靠近深圳灣和落馬洲口岸，讓從内地進口的材料可以更快到達工廠；臨近的葵涌貨櫃碼頭也可更快接收到海運過來的物料。」除了地理因素外，科學園引入高增值、高科技含量的企業為工業和新興科技的交流培育了良好的生態圈，帶來更多商機。TEHK積極與初創合作，打造雙贏局面。「初創公司可以借助TEHK的資源和真實的業務場景測試其創新理念，而TEHK則能從他們的創新方案中受益，為客戶提供更先進、更優質的產品和服務。這種協作模式不僅有助於雙方自身成長，也有助於市場的發展與進步。」

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