入境處將軍澳總部新婚禮堂啟用　優才新郎：比紅棉路氣氛相對輕鬆

將軍澳入境處新總部於6月11日投入運作，新增婚姻及登記登記服務，當中更設有多個打卡位讓新人留影，包括有六種星光效果的特色背景牆的婚禮禮堂、心形花圃及寓意「一心一意」永恆的愛的頭紗雕塑「織·愛」等，希望為新人及賓客呈現全新的婚禮體驗。



一對內地來港的新人今日（30日）在禮堂成婚，透過優才計劃來港的王先生指，相比中環紅棉路的婚姻登記處，將軍澳新禮堂環境更大，氣氛也相對輕鬆；王太就稱，最喜歡心形花圃及頭紗雕塑，認為有好的寓意。



一對內地來港的新人今日（30日）在入境處將軍澳新婚禮堂成婚。（黃梓霖攝）

將軍澳婚禮禮堂於本月26日開始投入服務，禮堂面積約100平方米，可容納約80人，入境處在婚禮禮堂設五個打卡點，為婚禮增添浪漫氛圍，更讓新人及賓客留下倩影。

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新婚王生王太讚有好寓意

今日新婚的王氏夫婦表示，整個流程都非常不錯，禮堂設施齊全，交通方便，形容「剛好能趕上回歸27週年同樂。」

透過優才通來港的王先生指，之前曾到訪中環紅棉路的婚姻登記處，但認為將軍澳婚姻登記處環境更大，氣氛也相對輕鬆，因此最後選擇在將軍澳結婚。

在香港讀書的王太太則表示：「香港的宣誓過程讓人感覺到儀式感，是真的要往新階段前進，特別是在雙方唸誓詞的時候，面對面說出那句我願意。」她補充，內地結婚並無宣誓過程，屬於「走手續 」，沒有儀式感，另外又覺得兩人已在香港多年，所以希望能叫上親朋好友同來慶祝。

她再指在多個打卡點中，最喜歡心形花圃及頭紗雕塑，認為有好的寓意，並且有瓦遮頭，下雨也不怕被淋濕。

婚禮禮堂外亦設有心形花圃，新人在完成儀式後開門即可到達，攝影師可從二樓往下攝影，便能拍出一對新人在心形內的照片。（黃梓霖攝）

五大打卡點 「囍」字特色牆

禮堂內先有一道採用有星光效果的特色背景牆，共有5種顏色及6種模式，包括最受歡迎的行禮模式及甜蜜粉、亦有浪漫紫和湖水藍、更有寓意著永恆的極光綠跟每15秒改變頻色的幻彩光，能為婚禮帶來浪漫氣氛，新人亦可根據自身喜好選擇燈光背景。

位於平台花園的頭紗雕塑「織·愛」，當中使用了1312個鏤空心型紋理，象徵「一心一意」永恆的愛，並寄望新人彼此長相廝守的兩顆內心，與作品交織成1314顆心，能許下「一生一世」的承諾。

婚禮禮堂外亦設有心形花圃，新人在完成儀式後開門即可到達，攝影師可從二樓往下攝影，便能拍出一對新人在心形內的照片。心形花圃對面更有一道充滿「囍」字的特色牆，讓新人也能回歸傳統。另外，等候大堂及禮堂內亦設有花藝佈置，供新人及賓客一同拍照留念。

今日（30日）新婚的王氏夫婦表示整個流程都非常不錯，禮堂設施齊全，交通方便，更指能趕上回歸27週年同樂。（黃梓霖攝）

228對新人預約舉行婚禮 28場婚禮已完成

首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示由開啟服務截至29日，已有228對新人預約在將軍澳婚禮禮堂舉行婚禮，而其中有28場婚禮已完成。