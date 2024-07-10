垃圾蟲｜罰款倍增後發定額通知書量降三成　第四季修例打擊垃圾屋

亂拋垃圾定額罰款去年10月22日倍增至3,000元，針對店舖阻街的定額罰款金額同日亦倍增至至6000元。政務司副司長卓永興今日（10日）回覆立法會議員劉智鵬提問稱，對比新罰款金額生效的前後六個月，執法部門就亂拋垃圾等罪行發出的定額罰款通知書下降超過三成至約1.5萬張，針對店鋪阻街和非法棄置大量廢物的定額罰款通知書亦已大幅減少約八成至約630張，反映新罰款水平具相當的阻嚇力。

卓永興稱在第二階段，政府會修改法例及落實新行政措施，包括就樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」 等公共衞生妨擾問題，訂明涉事單位須配合政府調查的要求及違反有關要求的罰則等，預期今年第四季向立法會提交法例修訂草案。



劉智鵬指，市容工作涉及多個範疇，包括環境衞生、公共衞生和街道管理等，他遂問當局環境衞生及市容工作小組如何發揮督導和統籌職能，同時工作小組是否已經建立一套標準運作模式，並於各區恆常化執行。

卓永興回覆時指，已就權責不清楚的地區環境衞生問題制定標準行動模式，合力採取聯合行動，多個纏繞地區多年的環境和衞生問題，包括旺角花墟、黃大仙牛池灣村、元朗新街、上水龍豐花園、灣仔寶靈頓道等，都應用標準行動模式，由警務處和食物環境衞生署採取聯合行動整頓，將街道回復至應有容貌。

▼10月22日 旺角花墟情況▼



+ 8

卓永興又指，為鞏固「政府打擊衞生黑點計劃」的成果，專組已全面檢視有關環境衞生法例的權限和罰則，以提升政府處理各項環境衞生問題的效率、成效和阻嚇力，而法例檢討工作分兩階段進行，首階段聚焦於亂拋垃圾和店鋪阻街的罪行。

卓永興稱對比新罰款金額生效的前後六個月，執法部門就亂拋垃圾等環境衞生罪行發出的定額罰款通知書下降超過三成、即由約2.3萬張下降至約1.5萬張，針對店鋪阻街和非法棄置大量廢物的定額罰款通知書亦已大幅減少約八成、即由約4,100張下降至約630張，卓永興形容反映新罰款水平具相當的阻嚇力，而市容的改善亦得到維持。

卓永興稱在第二階段，政府會修改法例及落實新的行政措施，以提升政府處理多項環境衞生問題的效率和成效，例如進一步提高食環署的執法權力，以更有效率地處理店鋪阻街；並就樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」 等公共衞生妨擾問題，訂明涉事單位須配合政府調查的要求及違反有關要求的罰則等。環境及生態局現正草擬相關法例，並預期在今年第四季向立法會提交法例修訂草案。

由 1,500 元調高至 3,000 元的罪行：

．未經准許而展示招貼或海報；



．將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；



．在公眾地方吐痰；



．犬隻糞便弄污街道；



．在郊野公園及特別地區棄置廢物；



．在郊野公園及特別地區吐痰



．海上棄置廢物



由1,500元調高至 6,000元的罪行：

．店舖在公眾地方造成阻礙；



．店舖非法擺放廢物

