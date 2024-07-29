安全智慧工地系統標籤計劃頒牌　建築公司指重安全多於成本

建造業議會今（29日）舉辦「安全智慧工地系統標籤計劃」頒牌儀式，向共110個獲批並應用「4S」的工程項目頒發牌匾。頒牌禮由發展局常任秘書長（工務） 劉俊傑、建造業議會主席何安誠及署理勞工處處長馮浩賢主禮。



運用「4S」系統增工業安全

近日工業意外頻生，不少地盤工人賠上性命。發展局常任秘書長（工務） 劉俊傑致開幕辭時指，相信若所有工地均安裝安全智慧工地系統後，便能有效防止嚴重事故。劉俊傑又指，會按風險為本的原則多加留意沒有「4S」標籤的工地，期望更多的工程項目能應用「4S」系統。

其中兩個應用「4S」系統的地盤為公營的元朗防洪壩及明渠改善計劃和私營的怡輝建築有限公司。元朗防洪壩及明渠改善計劃應用安全智能工地系統實時監測工地的安全情況，該系統分成三級警報，分別在地盤工人沒有穿著防護裝備進入工地時、靠近受限區域時及進一步靠近大型機器時會發出警報聲並知會控制台。

怡輝建築有限公司利用人工智能技術監察小型運載機附近的環境。（董素琛攝）

另外，怡輝建築有限公司則運用移動機械AI 360系統，利用智能系統監控小型裝載機附近360度的環境，協助盲區監控，並在有人進人危險管制區時發出警報聲。同時，系統亦會發訊息給當值督導員，以便他們了解是否駕駛出現問題。

楊偉榮指安全智慧工地系統價值不菲，惟公司更著重工人的安全。（董素琛攝）

安全大於成本 準確度以毫米計算

新輝建築創科有限公司研發經理楊偉榮指，安全智慧工地系統的精準度高，並以毫米計算。被問到安全智慧工地系統的成本問題，楊偉榮坦言成本很高，但就指公司更着重安全，「成本冇可能高過人命。」

「4S」安全智慧工地系統由三部分組成，分別為智能安全系統、通訊網絡以及中央管理平台，以智能技術實時監測工地和地盤人工的情況。