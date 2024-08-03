AlipayHK 點「紫」支付咁簡單?! 8月新面貌登場!限時大派機票禮券

AlipayHK 全新面貌8月1日起正式登場！新版本 AlipayHK 手機應用程式「大變新」，升級成為集結三大核心功能「四圍Pay」、「Chill生活」和「理財」的Super App，提供全方位的生活體驗！



認住AlipayHK、支付寶或Alipay+ 標誌 北上或日韓星馬泰都用到

無論本地及北上消費或日韓星馬泰旅行，只要看到貼有 AlipayHK、支付寶或Alipay+ 標誌的任何商戶，用戶即可以使用 AlipayHK App 輕鬆以港幣付款，零手續費兼享超優即時匯率，付款方法與於香港一樣非常簡單。日本的合作商戶覆蓋度極廣，包括便利店、藥妝店、百貨公司、電器舖及各大機場免稅店等。於港人熱愛的中港兩地電商平台HKTVmall、鄰住買、淘寶、拼多多、山姆、1688.com、iHerbs等也可通過 AlipayHK 以港幣付款。

日本都用到，匯率仲幾抵！

集結本地及北上服務及優惠 購票搵美食一App通行

全新「Chill生活」專區，匯聚本地及北上各式各樣的生活服務及優惠，涵蓋購物、餐飲、電影、展覽、網購等。暑期限定，「Chill生活」內的「北上消費」專區更為用戶準備了$88的大灣區禮包。喜歡本地玩樂的朋友，「本地優惠」、「睇戲/門票」、「淘寶/網購」專區也有大量消費優惠。配合最新的「附近優先」功能，無論身在何處，都可以即時發掘身邊所有商戶優惠，隨時拎隨時用，方便快捷。

全新Chill生活專區吃喝玩樂都有齊，仲有得買

一站式理財服務* Ant Bank餘額+日日賺息

AlipayHK 一直積極與多家銀行建立合作夥伴關係，通過與銀行合作，為用戶打造一站式的理財管理體驗。新版「理財」專區集合多元理財服務，包括Ant Bank「餘額+」、Ant Bank PayLater、貸款、保險等多種工具，全方位滿足你的理財需要！

Ant Bank「餘額+」為高息活期賬戶，存款無需額外任務即可享高達3.8%活期年利率，亦可將 AlipayHK 餘額轉入「餘額+」賬戶，實現日日賺息。開戶不設最低存款要求，無手續費及其他收費。活動期間開通更可享高達$888全民派錢！Ant Bank PayLater為先享後付分期產品，服務範圍除覆蓋全港超過15萬線上線下商戶，更適用於多個國家和地區支持 AlipayHK 付款的商戶，隨時隨地輕鬆分期，更可享淘寶免手續費無次數上限及3期免息免手續費！

* 理財服務由合作銀行提供，AlipayHK 不涉及提供有關產品

借定唔借？還得到先好借！

AlipayHK餘額可以轉入「餘額+」，佛系賺息之選

內設多個實用功能 即時買高鐵票、Call車及生活繳費

除公共交通工具，用戶可透過 AlipayHK App 內「高德打車」及「滴滴出行」小程式Call車及購買高鐵票，於本地及內地出行更方便。

用戶還可以透過 AlipayHK 繳納各類生活、電訊、政府賬單如水電煤、稅款、管理費等。透過App內的Skin商店，更可以套用喜愛的Skin主題個性化電子錢包。全新登場包括「咒術迴戰」主題Skin，有以虎杖為首的東京咒術高專學生們、大人氣一級咒術師七海健人，以及「詛咒之王」宿儺的Skin主題供免費使用。

更新後有埋Call車功能，非常方便

水電煤，甚至交稅都可以用 AlipayHK 付款

全新「咒術迴戰」主題Skin，連「詛咒之王」宿儺都可以免費使用，真的假的?

限時大派機票禮券兼瓜分1億A. Point積分當錢使

由8月1日起至8月31日，逢星期五中午12時，用戶即可以1個A. Point搶限量香港航空 $0機票禮券，更有機會瓜分高達1億 A. Point積分，消費當錢使。

AlipayHK「大變新」限時優惠

*數量有限，送/換完即止。詳情請參閱條款及細則。

所有圖片內容僅供參考

理財服務由合作銀行提供，AlipayHK 不涉及提供有關產品

借定唔借？還得到先好借！

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱 AlipayHK App

AlipayHK 儲值支付工具牌照：SVF0004

（資料及相片由客戶提供）