港產系統助舊樓智能化管理　節能減碳引領綠色未來

全球多國近年致力發展智慧城市，港府已銳意將香港打造為世界級的智慧城市。因此，近年在興建新型樓宇時加入智能系統已為常態，舊樓亦需作出轉型，業界看好香港舊樓翻新需求龐大。主力提供數碼化物業管理解決方案的創新園科技公司易控智能科技（Control Free）看準二手樓宇或舊樓亦需在物業管理上與時並進的需求，推出自家研發的i-BMS智能樓宇及設施管理綜合方案，可為物業增值之餘，亦實現更有效的能源管理及空氣質素檢測等，以建立更舒適及更智能化的居住環境，同時實現碳減排，加速本地智慧城市發展。

攝影：王寶瑩



舊樓智能化轉型 助力香港智慧城市規劃

本港樓齡達30年或以上的私人樓宇達2萬7千多幢；當中樓齡50年以上樓宇更高達5,442幢，大部分欠缺物業管理，不但加劇市區老化問題，亦令社區規劃缺乏可靠數據。要完善規劃智慧城市，解決樓宇老化問題是一大挑戰。Control Free創辦人及業務發展總監張文聰（German）提到，舊樓保養往往面對技術、管理和財務問題，i-BMS正正提供了經濟實惠的選擇。

傳統的舊樓復修一般集中更換設樓層的電力、水泵和消防等屋宇設備，並不會加裝監測系統的設備，故未能做到實時監測和預警，有機會令大廈問題加劇惡化。Control Free的智能大廈科技設置門檻低至數萬元，只需簡單安裝傳送設備，便可將監測設施運作的裝置訊號傳送至一個集中點，協助管理人員同步監察水泵、水缸和總電掣房的運作狀況。「一旦大廈設施出現異常，系統會發出警示，讓管理人員準確了解情況，迅速處理問題。例如舊樓水缸一般設於天台，不時發生因水缸滲漏而導致電梯入水損壞的案例，修復工程往往耗費數十萬元。只要於水缸安裝感應器，及早處理異常情況，便可做到預防性維修。」他相信，實現樓宇智能化後，透過累積的數據有助政府預測設施耗損程度，以制定更有效的樓宇保養計劃。Control Free的智能大廈科技無疑為香港的未來樓宇管理，以及整個社區規劃，提供有力的支持。

German指Control Free的智能大廈科技既可節能減碳，又能減少人力成本。

集中管控提升效率 推動香港ESG發展

相對舊樓，新樓較有預算，多採用較先進的系統來提升大廈的能源效率，優化室內環境。German舉例，公司產品可將收集的數據經由自家研發的程式進行分析，再提出針對性的節能方案，例如設定樓宇設備在指定的時間自動開啟或關閉等。以空調系統為例，i-BMS有助降低10到20%的電量消耗。「社會各界正尋求可持續發展的有效方案，其中許多企業正透過改善環境、社會和治理（ESG）實踐參與其中。Control Free的智能大廈科技既能減少人力成本，亦能有助減低樓宇耗電量、碳排放、維修及故障次數，確保樓宇設施長期保持於高效、節能與低成本的最佳運行狀態。」

Control Free的產品可將收集的數據經由自家研發的程式進行分析，再提出針對性的節能方案。

Control Free以智能家居科技起家，早已意識到智慧大廈是未來的一大趨勢。German指，香港科技園公司提供的支援對公司業務發展起關鍵作用。「無論於業務推廣或人才招聘上，當對方知道Control Free是科技園的園區公司，隨即增加了對我們的信心，科技園公司的品牌效應為我們帶來了正面的形象。」他續指，將軍澳創新園的數據技術中心（DT Hub）亦提供高網速等先進基礎設施，有助公司處理和分析從溫度感應器到空調到電力系統的大廈數據。Control Free是科技園公司培育出來的科技企業，公司成立了7年多，客戶包括會德豐地產、恒基兆業等多家著名地產發展商和香港國際機場等。

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