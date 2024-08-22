深圳配眼鏡│北上大灣區口碑店優視敦　配眼鏡79元起+補貼車資

不少人現在都會到深圳配眼鏡，特別是毗鄰地鐵站的東門眼鏡城在今年開幕之後，大家的選擇就更加花多眼亂，不知道哪一間才可靠！今次就為大家挑選了一間20年老字號，由於自設鏡片庫存和加工車間，無中間環節價格可以控制在最優惠，更大大縮短配鏡時間，一副單光眼鏡最快15分鐘就能配好，是一家大小北上快閃配鏡必選，以下立即為大家解構！



大灣區口碑店「優視敦眼鏡」 新店開業優惠酬賓一副眼鏡僅需79元起

優視敦眼鏡的門市堪稱「眼鏡Outlet」，蔡司、依視路、HOYA、 Emporio Armani品牌的眼鏡都有，並以Outlet價發售！而且經常舉行優惠活動，最近除了變色眼鏡鏡片連鏡框只需¥79起外，另推出¥268即可購買一副漸進鏡片連鏡框，再送你一副單光鏡片，可以當場使用亦可留下次再使用。另外，現在HK01的讀者，只要到門市用電話出示HK01 APP，只要消費滿 ¥400 就再送你一副價值¥399的太陽眼鏡，大家記得不要錯過！

其它優惠價格：

防藍光眼鏡連鏡框 最平$79起

全視線連鏡框 最平$79起

漸進鏡連鏡框 最平$268起

進口鏡片蔡司 Essilor HOYA 三折起

國產鏡片 兩折起

優視頓眼鏡擁有國家註冊高級視光師團隊，為顧客一對一服務！

專業視光師一對一服務 「平嘢都有好嘢」專業不會缺席

「優視敦眼鏡」就係東門眼鏡城2樓扶手梯入口處，考慮到消費者想要的是專業有保證的服務，以及放心可靠的產品，老闆表示：「為打消顧客的顧慮，我們每一位職員都是國家註冊視光師，驗光精準專業有保證。另外對比其他眼鏡店，更重資自設鏡片庫存和加工車間，令消費者有更多的選擇，配眼鏡的速度更快。」不少到過優視敦眼鏡的香港顧客都表示其服務及產品「快、靚、正」，因此在大灣區累積不少好評。

優視敦眼鏡配鏡顧問一對一為你提供試戴、驗眼、定製、維修、舊鏡翻新、免費清洗等一條龍專業服務。

預約到店免你車資！眼鏡寄港亦免運費！15分鐘配鏡超快速

優視敦眼鏡店除了有專業視光師駐場，一對一為你提供試戴、驗眼、定製、維修、舊鏡翻新、免費清洗等一條龍服務，特殊度數如果需要定制，店舖亦會將眼鏡幫你快遞到香港，完全免運費！而且在店等候期間，大家可以享受店內提供的水果、零食、飲品，即使大家沒有購物，仍可以享用免費行李寄存及充電服務！

所有眼鏡都會更加送你「配鏡無憂服務」，180日內如度數配戴上有任何不適，都可以免費更換！另外，大家只要登記預約到店，優視敦眼鏡更會回贈大家交通費用！抵上加抵！由服務、價錢，以至交通都是「頂級」之選！

凡01用戶提前預約到店購物，皆會送上禮品包，有眼鏡布、眼鏡清洗液及維修小工具，以及補貼的士費

優視敦眼鏡店

地址：深圳羅湖東門金世界百貨2樓東門眼鏡城 2028號店

交通：地鐵老街站E出口，步行5分鐘，東門麥當勞對面扶手電梯上去第一家

電話：(86) 13923843470

（資料及相片由客戶提供）