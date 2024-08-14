深圳配鏡|Eziwish眼鏡店真實好評贏盡港人口碑 推3大港人尊享福利

自從Eziwish眼鏡店的報導刊登以來，不少追求高品質配鏡服務的香港家庭紛紛北上，親身體驗Eziwish的專業與用心。到店的港人表示，無論是驗光師的專業驗配技術、店內先進的驗光設備、舒適的環境、全程一對一服務，都讓他們感到「專業、細緻、安心」。特別是針對兒童和中老年人推出的近視防控和漸進鏡片驗配服務，一次過解決了不少家庭的困擾，性價比高，贏得眾多港人一致好評。最近更推出3大港人尊享福利，成為深圳配鏡新熱點！

Youtube觀眾評價︰

香港顧客RoyChu在小紅書上曬圖大讚服務貼心。RoyChu自帶鏡框，搭配蔡司悅慕染色變色系列鏡片，室內室外長時間佩戴都倍感舒適，復古感十足。

另一位香港顧客珍妮，一口氣在Eziwish配了4副眼鏡，並在YouTube、小紅書、Facebook等社交平臺上大推Eziwish的專業服務。

兒童近視防控 為孩子視力保駕護航

孩子近視問題相信是家長們的心頭大石。Eziwish深知家長的擔憂，特別組成專業的兒童視光師團隊，並引進先進設備，為孩子提供最專業、有效的近視防控方案。

Eziwish的兒童視光師均持有專業證書，經驗豐富，曾就職於深圳市各大醫院眼科，擅長驗配兒童多點離焦功能性鏡片。他們會根據孩子的年齡、度數、用眼習慣等，量身定制個性化的近視防控方案，並定期追蹤觀察，確保防控效果。

值得一提的是，Eziwish還為每位配鏡兒童建立詳細的視力檔案，記錄每次驗光數據、眼軸、角膜厚度等重要資訊，方便家長和視光師追蹤孩子的視力變化，及時調整防控方案。如孩子在半年內度數加深50度以上，更享免費更換鏡片。

中老年漸進鏡片 讓視力重獲清晰

隨著年齡增長，不少中老年人會出現老花、視力模糊等問題，傳統的老花鏡往往只能滿足單一距離的視力需求，用起來十分不便。Eziwish引進了並組建了經驗豐富的漸進鏡片驗配團隊，為中老年人提供專業、舒適的漸進鏡片驗配服務，一塊鏡片同時滿足遠、中、近不同距離視覺需求。

Eziwish的驗光師會根據顧客的年齡、職業、用眼習慣等，精確測量各項驗光數據，並結合顧客的實際需求，推薦最合適的漸進鏡片類型和設計。驗配過程中，驗光師會耐心講解每一步驟，確保顧客充分瞭解漸進鏡片的特點和使用方法。

1對1標準暗室驗光，能夠準確驗配看近看遠等多項驗光數據。

全店採用先進的蔡司VISUFIT 1000驗光設備，提供全方位的視力檢查，為後續的鏡片選擇提供準確的資料。

三大港人尊享福利

1. 免費郵寄到港：配鏡後無需攜帶眼鏡回港，Eziwish提供免費郵寄服務，方便快捷。

2. 免費視力檢查： 到店即享免費專業視力檢查，瞭解眼睛狀況。

3. 免費測基弧：提供免費測基弧服務，助客人選擇最舒適的隱形眼鏡。

Eziwish店內有海量鏡框及不同大廠品牌的鏡片任君選擇，包括德國蔡司ZEISS、日本HOYA、日本尼康、法國依視路等，都有驚喜折扣，還可以定制有散光的隱形眼鏡，所有配鏡均可享終身售後服務，品牌鏡片均會有正貨保障，每個都會附鏡片袋子查詢真偽，假一賠十，官方授權正貨正品，大家無須擔心配到假貨眼鏡。

• 漸進鏡連鏡框（價值￥299元）最平￥288起

• 強生 歐舒適每日即棄型隱形眼鏡（定制散光專用）￥1799/6盒

• 強生 舒日每日即棄型隱形眼鏡（定制散光專用）￥1499/6盒

8月配鏡活動

1. 凡於8月活動期間內消費滿¥399即可參加抽獎贏取豐富獎品！

舊客人帶新客到店，每帶一位，享一次抽獎機會！

一等獎：蔡司價值￥3580以內鏡片任選（5名）

二等獎：店內價值￥1299的暴龍、保聖、Emax等品牌鏡框任選1支（3名）

三等獎：極上萬膳海鮮自助餐單人套餐（2名）

2. ¥299太陽眼鏡免費送，僅限前50名

到店作任何消費後，在大眾點評、小紅書、facebook、ins等管道發佈好評及店鋪內容，並帶話題#Eziwish眼鏡 #深圳Eziwish眼鏡 #深圳配鏡 及門店定位 ，即可獲得價值¥299太陽眼鏡一副，限量前50名。

*本次活動最終解釋權歸Eziwish眼鏡所有

地址：福田區新天世紀商務中心A座10樓1001（地鐵3/7號線 石廈地鐵站A出口馬路對面）

交通：落馬洲口岸出來3個地鐵站 搭乘4號線在福民地鐵站換乘7號線石廈站下車A出口出來過馬路即可

電話：+852 4609 3427 Whatsapp

電話：+86 191 6859 8939

微信：Eziwish

FACEBOOK主頁

IG主頁

小紅書專頁

（資料及相片由客戶提供）