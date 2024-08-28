ART021藝術博覽會今起舉行　藝術家10件雕塑放維園免費觀賞

亞洲最大規模藝術展之一「ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會」，將於今日（28日）至9月8日首度在港舉行。ART021在內地有超過十年歷史，在國際藝壇享負盛名，活動包括在維多利亞公園中央草坪與藝穗會舉行的「藝構之旅」，將展出來自7位中國內地及國際藝術家的10件雕塑作品，讓市民免費觀賞及體驗藝術。



藝術博覽會獲香港政府「文化藝術盛事基金」資助。ART021藝術集團聯合創始人周大為表示，把ART021帶來香港，希望能利用香港的優勢，打通中國內地與一帶一路國家的藝術市場，這是其他國際藝術展較少能做到，亦助香港打入中東歐國家藝術領域，鞏固香港國際藝術交流及交易的樞紐地位，推動香港文化產業發展。

是次藝博會精選中國內地及一帶一路共13個國家和地區近90間畫廊，把藝術品帶來香港，當中包括美國雕塑家 Robert Indiana 的巨型《LOVE (Red Outside Violet Inside)》，及陸平原的作品《看！我是畢加索！》，更邀請到知名藝術家Michael Lau作為數碼大使，創作AR互動程式。

ART021 HONG KONG以阿拉伯民間故事集為靈感，策展項目「一千零一夜」，獲得5間中東畫廊借出作品，希望小試牛刀向各地的收藏家介紹當地藝術，為日後進一步開拓中東藝術市場奠下基礎。

ART021 HONG KONG的展品和藝術體驗遍佈全港及大灣區不同文化地標，包括位於西九文化區富藝斯亞洲總部的主畫廊單元（GALLERIES）、藝構之旅（SCULPTURE）在維園展出雕塑、中環藝穗會的藝拓現場（EXPANSION）將有藝術音樂體驗、影像單元（VIDEOS）則於亞洲協會香港中心放映藝像藝術，以及凝聚粵港澳大灣區畫廊、美術館及藝術機構力量的大灣區藝術周（GBA ART WEEK）。