亞藝無疆藝術節｜ 9月起百場演出活動　楊潤雄：今屆首設中東系列

第二屆「亞藝無疆」藝術節將於9月至11月舉行，多個亞洲、中東及「一帶一路」地區的優秀藝術家，屆時將會來港獻技。文化體育及旅遊局局長楊潤雄周二（20日）出席節目巡禮活動， 致辭時指去年的「亞藝無疆」藝術節成績驕人，吸引超過62,000名觀眾參加。今屆規模更大，演出和活動的數量由去年的29場，大幅增加至超過100場，期待與大家一同欣賞。



第二屆「亞藝無疆」藝術節將於9月至11月舉行，節目巡禮8月20日在香港文化中心舉行。圖為文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭。（政府新聞處圖片）

包括多媒體舞蹈、鋼琴大師音樂會等

楊潤雄指出，「亞藝無疆」為配合國家《十四五規劃綱要》，積極打造香港成為中外文化藝術交流中心。國家主席習近平去年主持的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，「亞藝無疆」被列為「民生及民心相通類項目」的成果之一。

楊潤雄表示，衷心感謝各個駐港領事館與駐港文化機構的鼎力支持，今屆「亞藝無疆」節目豐富多彩，形式多樣，既有多媒體舞蹈演出、鋼琴大師及歌唱家的音樂會，也有參與式觀演及環境多媒體音樂演出。今年更增設「中東系列」，獻上多場糅合中東和西方風格的演出，還有各類主題展覽、戶外嘉年華、電影放映等。

將深入社區舉辦更多外展活動

此外，藝術節並會更加深入社區，開拓新的演出場地，舉辦更多外展活動，拉近與市民的距離，同時讓到訪的遊客感受香港文化的勃勃生機。

今屆「亞藝無疆」將舉行逾百場演出及活動，當中包括匯聚中國和印度舞蹈家的開幕節目《數據玩家》，節目由曾策劃2012年倫敦奧運文化項目的跨界藝術家基夫‧漢、被譽為「中國現代舞天花板」的編舞家謝欣，與印度大熱編舞家泰倫斯‧劉易士和馬克露‧杜馬絲，將聯手建構一場能量高漲的高科技視覺奇觀。

其他節目包括由日本媒體藝術大師真鍋大度、編舞MIKIKO及其舞團ELEVENPLAY合作呈獻的《+1+1+1+》，將以全息投影建構超現實場景，創造數碼異世界傳奇。他們於2016年里約奧運閉幕式打造的「東京八分鐘」，曾經驚艷全球。

至於今屆首設的「中東系列」，將由伊朗民族音樂學家暨音樂家米迪‧艾未尼率領合奏團演奏，於《織人之歌》重現日漸式微的民間傳統。另外，敘利亞裔獲獎單簧管演奏家、馬友友創立的「絲路合奏團」主要成員基南‧亞梅，將在「基南‧亞梅音樂會」與敲擊樂手約翰‧赫菲特，以及5位本地新進音樂家聯袂演出。

第二屆「亞藝無疆」藝術節將於9月至11月舉行。期間將舉行「衣香禮影──民族服飾展」，以各地婚禮和節慶服飾為題，展示不同國家人民在喜慶時刻的迷人風采。（政府新聞處圖片）

戶外嘉年華展出劇20國民族文化

「亞藝無疆」的戶外嘉年華將以「盛裝慶典」為主題，透過民族音樂和舞蹈演出，展示超過20個亞洲國家的人文風貌；更有手工藝示範、民族服飾、特色小食等攤位及工作坊。展覽則以各地婚禮和節慶服飾為題，展示不同國家人民在喜慶時刻的迷人風采。