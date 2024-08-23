泰國墜機｜泰國通胡慧冲建議跨省府走陸路　小型機或未能抵暴風雨

泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）周四（22日）有小型飛機墜毁，機上9人全部罹難，包括5名中國藉遊客。有「泰國通」之稱的居泰港人胡慧冲今日（23日）表示，涉事飛機原往的達叻府非旅遊熱點，他又指當地有一些小型航空公司提供短途服務，但他認為有一定風險，不建議遊客跨省府乘搭，並盡量使用陸路，因也不比飛機多太多時間。



涉事飛機由素萬那普機場起程，原定飛往東泰國的達叻府，中途在北柳府一處村落附近墜毁。達叻府距離曼谷約300多公里，東面與柬埔寨接壤，西南濱臨泰國灣，可乘船前往附近島嶼，有國家公園和不少沙灘。

胡慧沖稱小型飛機旅遊在當地暫未成趨勢

「泰國通」胡慧冲指達叻府對香港人而言並非旅遊熱點，但當地有一些果園，可以食到榴槤。他表示，現時泰國有一些小型航空公司提供短途服務，惟他認為存在危險，不建議遊客跨省府乘搭，「純粹觀光走一轉，呢個冇得好講，但去其他省府，其實都有其他選擇，例如搭長途車、包車」。

他補充道，雖然達叻府沒有機場，但可以先飛往鄰近省府的機場再轉車，「搭返一些大型航空公司，較為穩陣。」他表示如遇上暴風雨，小型飛機未必足夠可抵禦，因此建議盡量走陸路。他指包車從曼谷前往達叻府是3個多小時車程，比搭飛機不會花很多時間，「搭飛機要過關，甚至可能花你一日」，又指如果多人，總共3千匹車費人均後可能更划算。

胡表示，遊客以小型飛機前往其他泰國省份並不普遍，估計可能是「貪得意」，亦未見小型飛機在泰國有一個趨勢，認為今次應是個別事件。

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，多人死亡，圖為搜救隊展開工作（影片截圖）

泰媒Shropshire Star稱，飛機隸屬泰國飛行服務有限公司（Thai Flying Service Company,），該架型號為Cessna Caravan C208B的小型飛機，下午2點46分從素萬那普機場起飛，起飛僅11分鐘後失去聯繫，墜落位置距離起承機場僅約40公里，未知出事原因。

飛機下午3點30分被指在北柳府一處村落附近墜毁，現場為紅樹林沼澤。據目擊者稱，在飛機墜入森林之前聽到巨大的爆炸聲，碎片擊中了附近民房。

搜救人員趕到現場，發現小飛機殘骸散落，被泥沼掩埋，現有約100米長的煞痕。機上9人全部罹難。