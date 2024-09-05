陳儀興尚潮樓魚露花甲　含過量副溶血性弧菌　可致屙嘔、輕微發燒

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）表示，中心正積極跟進涉及魚露花甲的食物中毒個案，包括派員到涉事食肆旺角太子道西「陳儀興尚潮樓」，並在該處抽取的一個魚露花甲樣本檢出含過量副溶血性弧菌，中心正跟進事件。



「陳儀興尚潮樓」。（陳儀興尚潮樓facebook）

中心發言人說：「中心早前接獲衞生署衞生防護中心通報後，隨即派員到位於旺角懷疑涉事的食肆進行調查，並抽取一個魚露花甲樣本送到化驗所化驗，結果顯示，該樣本每克含一百四十萬個副溶血性弧菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過一千個副溶血性弧菌即屬不滿意。」

中心已知會有關食肆上述違規事項，該食肆已按中心指示停售及棄置相關食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

發言人說：「副溶血性弧菌是一種常見並可引起食物中毒的細菌，天然存在於海水中，並常見於海產。由這種致病菌引起的食物中毒，通常與進食未經徹底煮熟或生的海產（尤其是貝殼類海產），或於配製時處理不當而受細菌污染的食物有關。副溶血性弧菌食物中毒常見的症狀包括腹瀉、嘔吐、輕微發燒及腹痛，通常於進食受污染的食物後一至兩天出現。患者通常可於數天內康復，但幼童、長者、孕婦和免疫力較低的人士較易出現嚴重症狀。」

中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。