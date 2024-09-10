無業漢想見法官硬闖高院職員通道　傷及兩保安員　判醫院令3個月

自稱有碩士學位的無業漢，今年4月硬闖高等法院的職員通道，並到法官林雲浩的辦公室前，遭保安員驅趕時傷及2名保安，早前被裁定侵入公職人員物業，及襲擊傷人等3罪成，他被捕後曾認想襲擊一名法官。精神科醫生認為被告患有妄想症，建議判他醫院令，但被告不同意報告，想以其他方式判刑，惟暫委裁判官葉成林未有接納，並根據報告判他醫院令3個月。



被告黃世禮，36歲，無業，他稱擁有碩士學位，被控於2023年4月23日，在金鐘高等法院大樓內的職員專用範圍內，侵入公職人員管轄或管理的物業單位；另被控於同日與高等法院大樓4樓，對兩名保安施襲，經審訊後被裁定襲擊致造成身體傷害，及普通襲擊罪成。

被告黃世禮稱想見一名法官，硬闖入高等法院的職員通道，並傷及兩名保安，在東區法院被裁定罪成。

法官認為被告需醫學協助

葉官判刑時指，精神科報告指被告患有妄想症，認為本案源於被告的精神病，考慮被告沒有任何刑事紀錄，認為他需要醫學上的協助，判處3個月住院令，所有刑罰同期執行。

辯方指被告不同意報告指他患有精神病的觀察，不希望判醫院令，望法庭考慮其他方式處理，惟葉官未有接受。

被告曾向書記稱想與法官交談

案情指，被告當日經法院地下大門進入，抵達4樓的第5庭後，向書記要求與上訴法庭法官交談，書記拒絕其要求，被告便闖入法庭的職員專用範圍，書記要求被告離開，被告無視其指示，並繼續在職員專用範圍內停留，又說：「你報警囉。」書記見勸喻不果，即召呼保安，被告即沿樓梯逃走。

遭保安員驅趕時奮力反抗

保安接報後派人員搜尋被告，兩名保安其後在高等法院大樓低層4樓，上訴法庭法官林雲浩的辦公室門外見到被告，並要求被告離開，被告拒絕。被告隨後從附近的書架上拿走了兩本書，並將書放在地板上，試圖坐在書上。兩保安立即阻止被告，並試圖撿起書本，被告奮力反抗，並強行抓住保安的手臂，兩保安跌倒在地，但最後仍成功制服被告，被告最後被警方拘捕。

其中一名保安員右前臂和右手肘背面有觸痛、發紅及擦傷，另一名保安右前臂和右膝有觸痛，兩人均有到瑪麗醫院接受治療。

警誡下稱想襲擊一名法官

被告警誡下否認犯罪，又稱：「我冇做過，我冇嘢講。」他在錄影會面中承認前往高等法院大樓的目的，是要襲擊一名上訴法庭法官，他承認曾進入高等法院的職員範圍，但稱襲擊兩名保安員只是出於自衛。

案件編號：ESCC1331/2024