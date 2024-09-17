精神分裂男稱受噪音滋擾　劈死84歲鄰居致其兩拇指落地　認誤殺罪

患精神分裂男子，疑因不滿隔壁單位傳出噪音，趁84歲男戶主離家時，用菜刀追斬老鄰居，老翁身中最少45刀，雙手拇指更被斬斷遺落現場。男子事後致電精神科護士，稱覺精神狀態不佳，他聽從護士建議往醫院時被捕。被告今（17日）在高等法院承認誤殺罪，案件押後至9月30日求情及判刑，以待為被告索取精神科及背景報告。



被告何世宇，38歲，被控於2021年9月27日，在香港新界沙田馬鞍山恒安村恒山樓1905室與1906室外走廊謀殺黃杏林（84歲）。被告今否認謀殺罪，但基於「減責神志失常」原則承認誤殺罪。

被告曾是黑社會成員並有傷人案底

庭上透露，被告只有小學程度，畢業後不曾工作。他幼年時曾為黑社會成員，過去有襲擊傷人案底。辯方求情指，被告因疾病復發而引致的悲劇，被告欲向死者家屬表達其真誠的歉意。

黃外出購物突遇襲

案情指，被告於2018年被診斷患精神分裂症，案發時與母親同住在涉案大廈19樓1906室，與黃姓死者及其妻為鄰。

案發當日，黃外出購物，其妻站在家門目送黃途經被告所住的1906室時，被告突然衝出，並用菜刀斬傷黃的頭、背和肩膊。

被告曾步告黃妻單位

黃妻及另兩名鄰居目擊經過。後來，被告停止襲擊黃，並走向黃的單位，黃妻十分害怕，並立即關門及致電女兒報警。

現場發現黃被斬斷的兩根拇指

警方到場後在走廊發現黃的血跡，及黃被截斷的左右拇指，黃的眼鏡、鎖匙、拖鞋等個人物品染上血跡，散落走廊各地。警方其後在18樓後樓梯的金屬桶內，發現涉案40厘米長的染血菜刀。

警方其後在醫院拘捕35歲的被告何世宇。（陳浩然攝）

黃身上至少有45處刀傷

黃送往醫院後證實死亡，直接死因為多處刀傷及缺血性心臟病。驗屍報告指，黃身上至少有45處刀傷，可造成大量出血，引致循環系統衰竭。

被告荃灣徘徊後自行坐的士到醫院

被告犯案後在荃灣徘徊，並自行乘坐的士到醫院，他向護士坦言可能早前曾傷人。被告隨即被捕，他在警誡下稱，案發時見到黃行經走廊，感到十分煩擾和情緒化，故從廚房取出菜刀襲擊黃。

稱受噪音滋擾感煩擾失控

被告又指，他過去一年幾乎每天被上層及鄰近單位的噪音滋擾，案發時感到煩擾和被激怒而失控犯案，惟被告和黃事前沒有積怨。被告另指，他在犯案後曾致電精神科護士，提及他的精神狀態很差，護士則建議他到醫院。

案件編號：HCCC 422/ 2023