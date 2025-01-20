麥當勞邀50基層家庭參加天星小輪派對　CEO：取諸社會、用諸社會

香港麥當勞今年踏入50周年，麥當勞義工隊日前聯同香港明愛舉辦麥當勞主題天星小輪派對，邀請50個基層家庭參加，免費乘坐天星小輪遊覽維港風光。香港麥當勞行政總裁黎韋詩都有參加當日活動，她說公司一直秉持「取諸社會、用諸社會」的企業精神，幫助社會上有需要的人。



50個基層家庭參加麥當勞主題天星小輪派對，樂園人物滑嘟嘟一同現身與小朋友合照。（香港麥當勞提供圖片)

香港麥當勞義工隊2012年成立，參與不同義工服務工作，以鼓勵員工送上鼓勵及祝福。黎韋詩聯同一眾管理團隊、以及義工隊為基層家庭舉辦派對。當他們甫登上麥當勞主題天星小輪一刻，麥當勞樂園人物包括漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟一同現身派對，一眾大朋友小朋友興奮爭相拍照留念。

參與是次活動的基層家庭主要來自觀塘區、深水埗區、黃大仙區及荃灣區，當中不少家庭更是首次乘坐天星小輪。除了欣賞維港兩岸景色，參與家庭更獲贈麥當勞50周年主題禮物、開心樂園餐玩具及麥當勞禮券利市。

黎韋詩表示，作為與港人共同成長的品牌，香港麥當勞50年來一直秉持「取諸社會、用諸社會」的企業精神，幫助社會上有需要的人，身體力行地為他們送上溫暖，傳遞正能量。「是次非常高興可以與香港明愛合作，攜手向家長和小朋友們送上佳節祝福，與他們一起度過快樂時光。」

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（前左五）說公司一直秉持「取諸社會、用諸社會」的企業精神。（香港麥當勞提供圖片)

香港明愛總裁閻德龍神父說，快樂的親子時光對兒童成長尤為重要，香港明愛感謝香港麥當勞是次特意為基層家庭安排別開生面的天星小輪派對，為他們帶來節日的歡樂氣氛。