美心與7-ELEVEN聯手推環保罐裝咖啡啤　明日起70間便利店出售

近年企業重視可持續發展，美心集團與7-Eleven合作推出全新罐裝BOB「咖啡啤」，利用7CAFÉ於日常營運中產生的咖啡渣加工再造釀成。產品將於明日（23日）起在70間7-Eleven上架，售價為每罐24元。



BOB（Bottle of Bread）是美心集團的品牌，利用美心設施收集剩餘麵包和麵包皮，並發酵製作啤酒，百分百取代以大麥作原材料。BOB與7-Eleven聯手釀製全新罐裝咖啡啤，7-Eleven港澳常務董事劉家昌指，7-Eleven是全港最大的便利店銷售網絡，一直在探索公司的環保角色，所以促成今次的合作。

他指，每間7-Eleven分店每日會有半公斤咖啡渣，是便利店最大的廚餘種類，今次與美心的合作中，7-Eleven只負責運送咖啡渣到廠房，啤酒釀造過程則會交由美心負責。美心首席營運官蕭德威指，咖啡啤製造過程全在香港，是「本地手工啤」。

林明禎指早在出任代言人前便已喝過BOB啤酒：「我還沒有接到這個代言的時候，在一間日本餐廳就先點了這個啤酒。喝的時候覺得很清涼、清清甜甜的。」（洪戩昊攝）

稱定價近乎成本價 未來視乎市場反應再加產

劉家昌指，首批咖啡啤供應有24000罐，使用了150公斤的咖啡渣，值用到不足10%的咖啡渣，會視乎市場反應加產。

咖啡啤每罐24元，劉家昌形容24定價「近乎係成本價」，因出產咖啡啤並非為了圖利，而是教育和宣傳環保。

咖啡啤明日起在70間7-Eleven分店上架，之後會陸續擴展至全港及澳門800間分店銷售。