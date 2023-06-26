食肆推循環經濟拯救廚餘　麵包咖啡渣釀啤酒　魚骨轉化酵素做肥料

美心集團繼與科大學生聯手用剩餘的麵包製作啤酒，以幫助本地初創企業；今年又透過與本地再生農場合作推行土地友善耕作，將可持續發展融入經營範疇，透過創新科技以緩和當下和未來的廚餘問題。美心集團可持續發展總經理袁勵本表示：「我們希望善用地球資源及科技，轉廢為寶，推動循環經濟，同時與不同的夥伴合作，特別是初創，締造共贏。」



環保署數據揭都市垃圾多達11.3公噸 廚餘最多佔三成

隨着人口不斷增長、社會進步、教育水平上升，我們的環保意識亦隨之增加。然而，單單只是提高環境保護意識並不足夠，仍未能解決當前面對的污染問題。

根據環境保護署公布固體廢物監察報告，2021年棄置於堆填區的固體廢物量平均每日多達15,533公噸，較2020年增加5.4%，其中都市固體廢物量佔11,358公噸，都市固體廢物人均棄置量為每日1.53公斤。廚餘仍是去年都市固體廢物的最大成分，佔30%，情況相當嚴峻。

為響應聯合國環境署提倡的可持續發展目標，美心集團與科大初創團隊the Breer經過嘗試，以「社會創新」的自我可持續的創業方式，提倡減少剩食的環保項目。美心集團可持續發展總經理袁勵本表示，去年集團以試行方式，先將回收剩餘白麵包來手工釀造麵包啤酒，在今年再度研發回收剩餘咖啡渣來釀造咖啡啤，他稱：「我們希望善用地球資源及科技，轉廢為寶，推動循環經濟，同時與不同的夥伴合作，特別是初創，締造共贏。」

美心集團可持續發展總經理袁勵本表示，每飲一支 BOB可以幫到樹農家庭，協助當地社區發展。（林靄怡攝）

研剩餘麵包釀啤酒 成功減廢1.6 公噸

袁勵本指出，麵包啤酒及咖啡啤酒，每支分別含約25克及15克剩餘麵包，100%取代大麥，每支咖啡啤酒使用約4克咖啡渣，至今已成功「拯救」逾1.6公噸製作工場內的剩餘麵包，他續說：「剩餘食品本身是運去堆填區的，現在變成製作啤酒的原料，這既可以減少廚餘浪費，同時又可以升級再造，把「廢物」轉化成有經濟價值的東西。」

袁勵本指，「麵包啤」現於集團旗下近100間餐廳有售，「咖啡啤」亦於指定 46 間餐廳有售，他說：「客人對於手工啤酒的反應熱烈，至今已賣出超過十萬支。」此外，他續指，每售出6支BOB啤酒，集團便會贊助B-Corp認證社企EcoMatcher於亞洲種植1棵樹，促進植林和碳截存，每飲一支 BOB也可以幫到樹農家庭，協助當地社區發展。

與再生農場合推土地耕作 種植零化肥零農藥優質蔬菜

袁勵本又提到，今年會與本地「鴻日農莊」開展再生農業試行計劃，收集集團的餐前廚餘，例如美心西餅的芒果皮、餐廳的魚骨及咖啡渣等，送往「鴻日農莊」，並製造出不同的魚肥和天然酵素，用來代替農藥和化學肥料，依時令種植採收的農產品，他解釋：「收成後，我們會購買有關農產品以供旗下餐廳或店舖使用，減廢之餘，亦促進循環經濟，並實行零農藥、零化肥的耕作模式。」

他又指，再生農業計劃將餐前廚餘轉化為酵素，包括作為有機肥、營養強化劑、驅蟲劑等，生產出優質營養的蔬菜。集團亦相當着重零農藥及零化肥，以確保食物中無農藥及無化肥殘留，達致安全水準，同時保護水資源和土壤，他形容：「我們考慮了多個因素，例如餐前廚餘的數量、收集時和轉化為酵素的可行性等，由最初只選擇收集少量合適的餐前廚餘，至今已增加了收集的種類。」

袁勵本續指，該計劃以試行方式，在一個很小的農場開始，嘗試栽種數種農作物，再評估規格是否足夠統一，清潔衞生及各方面是否能做到餐廳使用的規格，亦要構思如何解決農場的管理、物流以及面對天氣等挑戰。他補充說：「再生農莊佔地約 5萬呎，我們全數購買有關農產品，以供旗下約 10多間餐廳和店舖使用，減廢之餘，亦促進循環經濟，未來我們希望能將友善耕作的理念推廣。」

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