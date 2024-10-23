眼鏡展｜全球700家展商參展　貿發局：證香港國際採購中心優勢

香港貿易發展局主辦、香港中華眼鏡製造廠商會合辦的第32屆香港國際眼鏡展，將於11月6至8日在香港會議展覽中心舉行。今年展會以「商機在眼前」為主題，吸引來自17個國家及地區、逾700家展商參展，揭示世界眼鏡設計潮流趨勢。貿發局署理總裁張淑芬表示，參展商將會帶來融合創新科技、休閒時尚、功能主導和綠色生活的產品；她又相信這場「視覺盛宴」足以證明香港作為國際貿易及採購中心的優勢。



香港國際眼鏡展由11月6日起，一連三日在會展舉行，匯聚超過700間來自17個國家及地區的展商。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

張淑芬指出，香港是全球第三大眼鏡及眼鏡框架出口地，2023年香港的眼鏡、鏡片及眼鏡框架出口總值達199億港元，極具發展潛力。她說根據市場調查，單計智能眼鏡，2023年全球智能眼鏡市場規模逾400億元，預計至2029更超過1000億港元，值得業界留意。

參展商來自法國、德國、英國、美國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、台灣、土耳其等國家及地區。展覽設有中國內地、日本、韓國、台灣以及視尚廊（Visionaries of Style）和香港中華眼鏡製造廠商會等展館。焦點展區 「品牌廊」 網羅逾200個世界著名品牌，其他展區包括智能眼鏡、隱形眼鏡及配件、設計師雅座、運動及專業眼鏡、兒童眼鏡及閱讀用眼鏡、鏡片、眼鏡框及部件、眼鏡配件、驗眼儀器，以及光學儀器、設備及機械。

11月7日，貿發局將連同香港光學會和香港理工大學舉辦「第22屆香港國際視光學會議」，以「近視–從控制到預防，我們現在處於何處？」為主題，邀請中國內地、香港、澳洲及德國的學者與業界專家深入探討。另外，貿發局亦與香港中華眼鏡製造廠商會合辦的「第24屆香港眼鏡設計比賽」，將於展會期間公佈並頒發獎項，同時展出入圍作品。

展覽採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，展商及買家除了參與實體展，亦可以利用「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商及配對，直至11月15日。買家亦可在實體展期間，使用 HKTDC Marketplace App 的「掃碼易」（Scan2Match）功能，掃描展商的專屬二維碼，以收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會互動平面圖、進行產品查詢，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談。