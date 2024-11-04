經營前海12年　奧雅納冀新CEPA做大個餅　引經驗助力香港片區開發

2024年10月9日，國家商務部與香港政府簽署CEPA第二份修訂協議。新協議放寬大部分行業港商進入內地市場門檻，其中在建築及相關工程服務行業，第二份修訂協議允許香港產業測量企業通過備案方式，在廣東省提供專業服務。



跨國工程諮詢公司奧雅納認為，雖然中港兩地2003年簽署了第一份CEPA協議，但礙於兩地法制文化不同，開放程度仍有限制與不足。隨着近年內地當局推出兩地「資質互認」，加上CEPA第二份協議的簽署，該公司期望，兩地可以在程序、審批等方面，有進一步的融合，將有利港資及外資公司進一步進入內地市場。



奧雅納同時是首批進入內地的港資公司，近年積極拓展灣區業務，參與了深圳前海超過60個項目等的建設。該公司認為，過去10多年他們參與前海項目所得的經驗，可帶回香港，有助本港未來「片區開發」的過程和規劃。



工程顧問公司奧雅納(Arup)東亞分部近年積極拓展大灣區業務，亦參與了深圳前海逾60個項目等建設。（奧雅納提供圖片）

總部在英國的工程顧問公司奧雅納(Arup)，1970年代已進入香港，該分部近年積極拓展灣區業務，亦參與了深圳前海逾60個項目等建設。

奧雅納東亞區主席郭家耀期望，中港兩地簽署CEPA第二份協議後，兩地可以在程序、審批等方面，有進一步的融合。（奧雅納提供圖片）

奧雅納東亞主席郭家耀期望第二份幫助業界在內地「做大個餅」

奧雅納東亞區主席郭家耀談到兩地簽署CEPA第二份修訂協議時，表示早在2003年中港簽署首份協議時，內地已逐步開放不同專業領域予港人或港企，不過開放程度仍有限制與不足。

他解釋，中港兩地在工程上，採用不同的標準，兩地法規、文化等亦有異，故早年奧雅納作為「港企」，在內地的工程只能提供諮詢、設計、顧問這類前期服務，無法參與工程管理和施工等工作。

至2019年，國務院推出《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出要深化落實CEPA對港澳個行業的開放措施，並在深圳前海、廣州南沙等地試行「資質互認」(類似資歷認可) ，容許取得相關資質的港澳企業，在該處提供專業服務，奧雅納便是首間獲資格互認的工程公司。

至上月，國家商務部與香港政府簽署CEPA第二份修訂協議。新協議放寬大部分行業港商進入內地市場門檻，其中在建築及相關工程服務行業，第二份修訂協議允許香港產業測量企業通過備案方式，在廣東省提供專業服務，並允許已備案的香港工程建設諮詢企業，參與競投大灣區珠三角9個城市的項目諮詢服務。

郭家耀認為，「資質互認」只是第一步，而簽署CEPA第二份修訂協議後﹐港資公司有機會走到第二、第三步。他指，兩地現時在規劃程序、審批程序、投標過程等，仍有不同，但認為隨著兩地未來有更多合作，對這些技術性問題可否得到解決，感到樂觀，又認為業界應借此「做大個餅」，強調兩地交往﹐對於人才交往等方面，有一定益處。

奧雅納董事、粤港澳大灣區發展合作總經理黃健倫指，奧雅納在前海的區域供冷經驗，令公司在新城市的開發層面躋身世界前列。（奧雅納提供圖片）

將香港經驗帶入前海 成為「前海案例」向世界輸出「中國標準」

談到奧雅納在前海的工作成果，奧雅納董事、粤港澳大灣區發展合作總經理黃健倫指，奧雅納自2012年起，已參與前海片區的策劃。當時奧雅納作為「先頭部隊」，為前海建設提供「全過程咨詢」顧問服務，包括規劃不同地塊的發展次序，總體時間表等，並訂下國際化的管理與設計標準。

其中一個重點項目，為前海區域供冷系統，當時奧雅納團隊提出用區域集中供冷的方式，在未來能源供給方面實現節能減排、推動永續發展，是利用了公司較早前在啟德、西九龍文化區等項目的經驗，對專案風險控制進行了預判，為專案提供了有利技術支持，保障了專案的落地與實施。

目前，前海區域供冷的經驗也已輸出到奧雅納團隊國外計劃的建設中，參與打造「前海案例」，讓奧雅納向世界各地輸出「中國標準」，在新城市的開發層面躋身世界前列。

另一個重點，是前海的「地下消防策略研究」。奧雅納副總工程師、中國區基礎設施業務發展負責人曹序婕表示，當年奧雅納在規劃前海布局時，提出三維層面的布局，即開發前海的地底空間，惟當時內地法例未有關於地下消防的規範，奧雅納便提出進行研究，從技術及推動整個前海發展的需求上，令當初對城市的想像可以「落地」。

過程中，他們帶領前海當局考察過香港機場案例，並成功將地下空間的應用實踐，由單一項目的層面擴展至全個城市的管理，亦將香港的經驗帶到內地，曹序婕形容，團隊的經驗、能力，在前海實踐過後，有不少昇華。

前海規劃經驗有助香港未來片區開發「又快、又慳錢、品質又好」

除了將香港經驗帶到內地，到底在內地經營對香港有何幫助？黃健倫指，現時香港公共工程的規劃過程，主要分三個階段：可行性研究、初步設計、設計模型，但近年不少發展商為壓縮項目時間﹐都希望將三個階段整合。他認為，奧雅納在前海規劃時擔當的「全過程咨詢」顧問，正好就這類工作。

曹序婕則提到，新一份《施政報告》中，其中一個經常出現的字眼「片區開發」，便是前海當初的發展模式。她指，奧雅納在參與前海規劃的過程中，曾有不錯的經驗，亦曾走過「歪路」。她期望可以將這些經驗帶回香港，讓未來香港的土地開發「又快、又慳錢、品質又好」。