12款清香珠測試全含致敏物　$179山姆Member's Mark含8類最多

消委會測試市面上12款衣物清香珠，發現全部樣本均含有香料致敏感物。其香料致敏物質總量從0.0023%到0.6720%不等。含量最少的衣物清香珠為72元的本地品牌 esp AGAPE金橘衣物留香珠，一瓶220克只含1種香料致敏物質，總含量只有0.0023%。而12款中內地山姆自家品牌Member's Mark By Sam's Club，一瓶1.5千克需要179元，則含最多種香料致敏物質，共檢測出八種，總量為0.3691%。



消委會今次測試的12款樣本中，全部檢測出香料致敏物質，種類由1至8種不等，總量則由0.0023%到0.6720%不等。除了esp AGAPE的金橘衣物留香珠只檢測出1種香料致敏物質外，其餘都檢測出至少3種。

最貴的Member's Mark By Sam's Club海洋清香衣物留香珠，則檢測出最多香料致敏物質，共有8種，總量含0.3691%。而香料致敏物質總量最高的，是蘭諾白茶衣物清香珠，檢測出0.6720%。

消委會指，香料有機會導致使用者出現過敏反應。雖然本港現時沒有規定洗滌用品標示成分，但根據歐盟《洗滌劑條例》規定，若產品所含的26種香料致敏物質濃度超過0.01%，就需要在標簽標示該物質。但根據消委會報告，12款樣本中，只有Downy有説明產品含有香料，但未有具體列明相關的香料物質。

然而，消費會表示，雖然12款樣本均測試出致敏物質，這些總量不算高，在洗衣過程中，衣物清香珠也會被溶解和稀釋。

柔麗生產商回應消委會，指今次被檢測的產品，香料物質濃度低於0.01%，低過歐盟《洗滌劑條例》須作標示的濃度要求；熊寶貝亦回應指，今次被檢測的產品不含有肥皂或其他表面活性劑，認爲該產品並不屬於《洗滌劑條例》規管範圍，強調該產品所用的成分符合國際和本港的要求；AW回應，日後會在產品標簽加上標示，説明產品含有香料致敏物質和麝香化合物。DoDoME則表示，會研究優化產品配方，取代麝香成分。

消委會評測12款衣物清香珠（按香料致敏總量，由高至低）：