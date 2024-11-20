免出示證件｜實測「刷臉」不成功即轉刷證通關　緊記隨身帶實體證

今日（20日）起合資格港澳居民在深圳灣口岸及珠海拱北口岸試點，可使用「免出示證件」邊檢通道，「刷臉」過關，毋須出示實體出入境證件。記者試用「免證通道」時因面部辨識失敗，但只要在即時出示證件，繼續用同一部閘機「掃證」便可通行。記者見同場也有不少人「刷臉」失敗要改為「掃證」通關，但也有人成功「刷臉」，全程最快約40秒通關。有關口人員解釋，因為今日為首日試行，系統可能仍需要調整，未來數天可再來試行。



今日起合資格港澳居民在深圳灣口岸及珠海拱北口岸試點，可使用「免出示證件」邊檢通道，「刷臉」過關。（資料圖片/余俊亮攝）

今日（20日）起合資格港澳居民在深圳灣口岸及珠海拱北口岸試點，可使用「免出示證件」邊檢通道，「刷臉」過關，毋須出示實體出入境證件。目前可經內地邊檢快捷通道通關的港澳居民，毋須申請便可使用「免證通道」，如果使用人工查驗通道，需先到「邊檢快捷通關信息採集」處申請登記。

當使用「免證通道」過關，首先系統會提醒通關人士要走近屏幕，站在指定位置，並需平視看着鏡頭，待系統識別容貌後，屏幕會顯示過關者的個人資料，過關者需按確認，然後便可進入通道，繼續進行指紋及臉部識別程序。當辨識成功，便完成過關程序。

不過，記者今早實測「刷臉」時，過了10多秒，系統顯示「搜尋不到資料」，未能成功「刷臉」過關。當出現系統無法辨識的情況時，亦如往常將回鄉放在閘機的掃瞄器上「掃證」，進入通道再進行指紋及臉部識別，完成整個通關程序。當然亦可向關員尋求協助。儘管辨識失敗延誤了少許時間，全程只不過花了一分多鐘。

記者見現場也有不少人「刷臉」失敗，很快便有負責人員上前協助，改為「掃證」通關；系統也不時向過關人士發出語音提示，如「請靠前一步」等，有需要亦可主動向關員求助。記者亦觀察到部份成功個案，最快不足15秒就能「刷臉」進入通道，連同指紋及臉部識別程序，全程「免出示證件」通關需時約42秒左右，而沿用「掃證」方法自助通關，全程則需約1分鐘左右。

其間，有關員不時提示過關人士可試用「免證通道」，「免出示證件」通道雖然不用出示證件，但市民緊記仍需攜帶身份證明文件，除了現時可能未能成功「刷臉」，改為「刷證」通關，同時以備有職員截查可證明身份。