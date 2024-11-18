深圳灣口岸｜周三試行免證過關　議員冀運作順利可擴展至其他口岸

國家移民管理局早前宣布，本周三（20日）起合資格港澳居民在深圳灣口岸及珠海拱北口岸試點，可使用「免出示證件」邊檢通道，「刷臉」過關，毋須出示實體出入境證件。民建聯立法會議員劉國勳認為，雖然通關時間僅縮短數秒，但已方便許多，又期望當局在試行順利後，可擴展至其他口岸。



一連三日的七一連假7月1日晚結束，大批北上市民晚飯後經深圳灣口岸回港，在約8時大排長龍。（讀者提供圖片)

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，民建聯劉國勳發問。（黃浩謙攝）

立法會議員劉國勳今日（18日）在港台節目《千禧年代》指，「免出示證件」邊檢通道與現時的自助查驗通道相比，雖然通關時間僅縮短數秒，但認為已方便許多，因為有時市民若忘記帶或遺失證件，都可以過關。他又認為，試點之一的珠海拱北口岸，是全國最繁忙的口岸之一，認為若拱北成功試行，意味其他各口岸都可以成功推行。

劉國勳期望，「免出示證件」邊檢通道未來可擴展至本港其他陸路口岸，解釋指本港部分較受歡迎的口岸，例如蓮塘／香園圍口岸，每日使用人數已超出設計上限，當局如無打算擴建，便應升級通道，加強口岸人流的流通。

深圳灣口岸、珠海拱北口岸本月20日起將作為試點，年滿14歲以上，持有效證件的港澳和內地居民，出於個人私事或旅遊目的需經常往來港澳地區，可毋需出示實體出入境證件，經「免出示證件」通道「刷臉」過關，但仍應隨身攜帶有效出入境證件。

「免證過關」適用於如持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍），且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等資訊的港澳居民，才可不出示實體出入境證件，直接在邊防檢查時可選擇使用邊檢現場「免出示證件」通道通行。