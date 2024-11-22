19歲男生偷紅VAN由旺角開車至上水　認無牌駕駛等罪　判更生中心

有偷取小巴駕駛前科的19歲男學生，於本年7月再和他人在旺角偷取紅色小巴，並開車至上水。他早前承認未獲授權而取用運輸工具等5罪，案件今(22日)在西九龍裁判法院判刑。裁判官李志豪斥責被告「仲細呀？」，同時考慮他的年紀不適合判監，判他入更生中心，以及停牌12個月和罰款1000元。



被告盧啟進偷小巴並駛至新界，在西九龍法院認無牌駕駛等罪，被判更生中心。(資料圖片)

過往有5次偷小巴紀錄

被告盧啟進，19歲，報稱學生。他於本年2月至4月間，5度偷走小巴在深水埗及旺角駕駛，被判入更生中心及停牌一年。

他在本案則被控未獲授權而取用運輸工具、沒有第三者保險而使用車輛、駕駛時無有效駕駛執照、及兩項違反道路標記的指示共5罪。

被告並無駕駛涉案車輛的執照

控罪指，被告於2024年7月7日，在旺角西洋菜南街216號外，明知有關運輸工具，即公共小巴，是在未獲擁有人同意，或未獲其他合法權限的情況下取用，仍然駕駛該運輸工具。被告使用該車輛時，沒有備有一份有效的第三者風險保險單或保證單、及並無持有駕駛涉案車輛的駕駛執照。

因同類案現於更生中心服刑

辯方求情時指，報告建議判被告入更生中心，但他現時已因同類案件在更生中心服刑，望裁判官是次判處監禁式刑罰。惟裁判官指，被告只有19歲，認為其年紀不適合判監。

案件編號：WKCC2965/2024