搭建深港合作橋樑　前海國際聯絡服務投資有限公司助力灣區騰飛

作為大灣區四大國家級戰略平台之一，前海承擔著「依托香港、服務內地、面向世界」的責任，它不僅是深港合作的橋頭堡，更是吸引全球投資者的熱土，引領著大灣區經濟發展的新時代。依託國家戰略和獨特區位優勢，前海正以驚人的速度崛起，2024年上半年，前海實現地區生産總值1213.8億元，增長7.1%；完成固定資産投資647.4億元，增長12.7%；實現進出口總額3254.2億元，增長55.8%。在深港兩地政府合作推動下，至今在前海註冊的港資企業近萬家，前海已成爲港人港企內地發展的第一站。而前海國際聯絡服務投資有限公司，作為前海管理局在香港設立的窗口公司，則扮演著重要的橋樑角色，連接深港兩地，共創繁榮未來。



大灣區合作高地 打造大灣區的黃金門戶

2021年《前海方案》印發，前海總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，將寶安和南山部分區域納入，範圍覆蓋到深圳所屬的整個珠江東岸，也覆蓋了深中通道深圳側最先進入的區域，由此，海洋新城、國際會展中心等大型配套基礎設施依次展開，深圳機場、大鏟灣碼頭等海陸空樞紐緊密相連。「擴區」三年来，前海GDP年均增長10%以上，固定資產投資年均增長15%以上，進出口年均增長14.3%。

隨著深港經濟融合的加速推進，前海在過去14年間吸引了大量香港及海外企業進駐，成為跨境金融、科技創新、現代服務業等領域的重要樞紐。近年來，前海會展、科技服務、跨境電商等服務業也發展迅速，並形成了新的產業聚集。目前，前海已經形成了完善的基礎設施和營商環境，並推出一系列優惠政策，涵蓋稅收減免、資金支持、人才引進等方面，為企業創新創業提供了強有力的支撐。

深圳前海合作區發展迅速，吸引不少港企進駐。

前海夢工場重磅升級 驅動深港創新發展

今年是前海夢工場開園十周年，前海管理局重磅推出「1510」發展模式，包括構築10萬平方米「1元創新坊」高質量產業空間，出資5億元發起組建夢工場基金群，匯聚「十大創新要素」等，擬聯動香港培育新質生產力高成長企業和優質創新創業項目，將夢工場打造為香港青年內地創新創業就業、內地優質科創企業赴港發展的「第一站」「首選地」「圓夢區」。

其中，「1元創新坊」按照「1元/平方米•月的價格收取服務金，免場地租金」的優越服務條件，進一步完善了創新創業的生態環境，為港澳青年及企業提供了全方位的支持，促進了兩地的產學研協同發展。9月4日，香港大學青年科創學院在前海深港青年夢工場正式開園，這不僅是「1510」發展模式落地見效的具體實踐，也將爲深港兩地科創發展合作再注新動力。

搭建深港合作橋樑 榮獲「2024大灣區企業同創大獎」

為進一步加強深港兩地的聯繫與合作，前海管理局在香港設立了窗口公司——前海國際聯絡服務投資有限公司。作為連接深港的橋樑，該公司肩負著促進深港兩地經濟合作與創新發展的重要使命。公司主要負責將前海的政策、資源及發展機遇推廣至香港及海外市場，為香港企業及人才提供全方位的支持和服務。前海國際聯絡服務有限公司運營的「前海港澳e站通」，不僅協助企業了解前海的政策環境，還提供詳細的註冊及政務諮詢，幫助企業順利進駐前海並展開業務。

「前海深港現代服務業合作區人工智慧及文化創意産業推介交流會」於5月17日成功在港舉辦。

公司在招商引才方面也發揮了關鍵作用，作為前海夢工場香港對接站，公司積極招引香港及國際的創科企業、專業服務機構以及優秀人才到前海發展，推動兩地在科技創新、現代金融及高端服務業上的深度融合。此外，前海國際聯絡服務投資有限公司還負責前海在香港的宣傳推廣活動，致力於向香港及海外展示前海作為大灣區創新發展平台的優勢。通過各類推廣活動，公司加強了前海的國際知名度，並促進了香港企業與前海的交流合作。公司也積極協助安排香港商會、企業團體及政府機構「走進前海」進行實地考察和訪問，促進兩地企業之間的聯繫與合作機會，進一步鞏固深港合作的橋樑作用。

前海國際聯絡服務投資有限公司為前海管理局在香港設立的窗口公司，公司位於中環中銀大廈63樓，協助港企在前海發展。

前海國際聯絡服務投資有限公司在推動深港企業協作方面的貢獻得到了社會的廣泛認可，並於2024年榮獲《HK01》頒發的「2024 大灣區企業同創大獎」。此獎項旨在表彰那些在推動大灣區協同創新、促進科技成果轉化以及推動企業合作發展方面表現卓越的企業，是對前海國際聯絡服務投資有限公司過去工作的肯定，也是對其未來繼續推動深港合作、促進大灣區發展的期許。

前海國際聯絡服務投資有限公司榮獲《HK01》頒發的「2024 大灣區企業同創大獎」。

（資料及相片由客戶提供）