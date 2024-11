先患者之需而行|羅氏診斷多年來致力改善糖尿病管理 提升生活質素

慢性疾病對全球公共衛生系統構成重大威脅,而糖尿病是最常見的慢性病之一。有研究指出,有近36%的第二型糖尿病患者有明顯的心理困擾¹,而41%第一型糖尿病患者有較高程度的心理困擾²。根據世界衛生組織二零二三年指引,個人使用的血糖監測設備被列為糖尿病必要的體外診斷³。作為行業的先驅,羅氏診斷致力於從早期篩查到個人使用的血糖監測設備,全方位支持患者的抗病之路。在糖尿病控制方面,羅氏診斷將糖化血紅素(HbA1c)引入血液測試。此創新之舉使醫療人員能夠更精確地調整患者的用藥,並有效評估併發症的風險。此外,羅氏的連續血糖監測儀器(CGM) 在歐洲已獲得了CE 認證,旨在幫助患者有效管理低血糖的恐懼,並提升整體生活質素。



羅氏診斷(香港)有限公司設有客戶服務中心,為正在使用羅氏血糖機人士提供服務。

在香港,約有70萬名糖尿病患者(簡稱糖友),即每十名港人便有一人,反映糖尿病在我們的生活中變得極為普遍。羅氏診斷(香港)有限公司總經理羅子賢先生指出,社會對糖尿病的認知應該轉變—在掌握控糖醫療新科技的前題下,患有糖尿病的人士,不應再被視作一名病人,而是可與普通人無異,過正常生活。他提到:「只要能夠良好控制,糖友便不會突然遭遇如糖尿腳、糖尿上眼、心衰竭等嚴重併發症。現今已有很多創新科技可以協助疾病管理,因此,不應該再發生這樣的情況,尤其是在香港。」

作為關注本港糖尿病多年的生物科技公司,羅氏認為糖尿病患者甚至他們的照顧者,應該能夠與醫護人員一起選擇最適合個人需求的血糖監測方案。羅子賢先生提到:「許多研究指出,自我血糖監測對於第 1 型和 2 型患者來說有許多益處。自我血糖監測是世界上許多國家的護理標準,應用於監測血糖水平。」

HbA1c評估糖尿管理風險

為了更貼近大眾健康所需,羅氏診斷持續創新,多年前引進糖尿病血液測試,檢測一個重要的生物標記——糖化血紅素(HbA1c)。HbA1c是指紅血球血色素帶糖的百分比,如果HbA1c數值越高,代表血糖水平偏高。而且人體內的紅血球平均壽命為三個月,換言之,HbA1c可以反映過去三個月的血糖控制情況。作為體外診斷行業的先驅,羅氏診斷引進HbA1c測試,並結合全自動化的實驗室分析系統,為醫患提供更有效的疾病管理模式。

羅氏不斷創新 為大眾提供適切的檢測方案

在家用血糖機方面,羅氏診斷早在四十年前已經引進家用血糖機,也不斷改進設備。羅子賢先生指出,每一代血糖機的採血量逐步減少,並且考慮到用家可能面臨的視力問題,顯示螢幕也變得更大,螢幕變得更易閱讀、更易於操作。羅子賢先生提到:「我們不斷改進家用血糖機技術來滿足大眾的需求。我們的家用血糖機增加了數碼連接的功能,使糖尿病管理更加個人化。」此外,在實驗室方面,羅氏診斷亦提升處理大批量樣本分析數據的能力,旨在更快更準確地為患者提供解決方案。

積極推動基層醫療 有系統管理慢性疾病

除了糖尿病的議題,本港面臨多種慢性疾病的挑戰,這些疾病需要有效且系統化的管理。應對伴隨人口老化及慢性疾病病患率上升而來的挑戰,推動基層醫療模式顯得尤為重要。羅子賢先生指出,要有效管理慢性疾病,大家首先需要意識到需要控制自己的健康狀況,並結合創新科技的支持。

他舉例:「過去,糖友即使知道自己患有糖尿病,但由於缺乏科技支持,檢查或記錄病情的工具往往過於複雜,導致遵從性下降。如今,隨著檢查過程的簡化和系統自動化數據記錄,我們可以擁有更好的工具來控制病情。根據最近一項研究顯示,配合使用自動化數據傳送的MySugr 血糖管理系統,血糖水平較高(糖化血紅素估值>7%)的高活躍度用家在半年內糖化血紅素水平可得到顯著改善,血糖數值處於理想水平的比率增加約20%。⁴」

羅氏診斷(香港)有限公司總經理羅子賢先生指出,羅氏診斷將緊貼基層醫療健康藍圖,積極推廣社區健康檢查。

因此,羅氏診斷將緊貼基層醫療健康藍圖,積極推廣社區健康檢查,提升大眾對疾病預防、早期篩查及監測的認識,幫助市民及早發現疾病風險並進行有效管理。羅子賢先生指出,提升公眾的健康意識,可以為整體公共醫療系統的可持續發展奠定基石。

「智慧控糖 健康啟航」羅氏之友健康教育日

為了提高大眾對糖尿病及糖分管理的認識,羅氏診斷(香港)有限公司將於12月7日舉行「智慧控糖 健康啟航」羅氏之友健康教育日,為正在使用羅氏血糖機人士提供健康測試,包括:糖化血紅色素測試及血脂檢測,屆時亦有醫生健康講座,為參加者解答有關控制糖尿病的疑問。同場亦會有攤位遊戲,讓參加者可以放鬆心情,同時掌握控糖知識。

以上信息僅供參考,不代替醫療建議。如對醫療狀況有任何疑問,應尋求醫生或其他合格醫療服務提供者的建議。

羅氏(Roche)成立於1896年,公司總部設於瑞士巴塞爾。

