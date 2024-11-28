深水埗發現男屍案　兩男一女涉非法處理屍體　明年2月再訊

深水埗長沙灣道街頭日前發現男屍，3名男女涉嫌曾處理該屍體，被控阻止埋葬屍體及僱用非法僱員等罪，今（28日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至2025年2月6日再訊，待警方進一步調查。兩名男被告須還押，女被告獲准保釋。



第三被告是內地人

被告為羅桂坤（67歲）、女子侯晓琳（60歲）及苏习战（53歲）。首兩人持香港身份證，第三被告持中華人民共和國身份證。3人被控於2024年11月26日，在深水埗長沙灣道126號德祥大樓地下，阻止埋葬男子张长有的屍體。

一名男子昏迷被棄於長沙灣道126號對開街頭，送院後證實不治，警方經調查後拘捕兩名涉案男女。（羅日昇攝）

一名男子昏迷被棄於長沙灣道126號對開街頭，送院後證實不治，警方經調查後拘捕兩名涉案男女。（羅日昇攝）

一名男子昏迷被棄於長沙灣道街頭，由救護員送院，其間需以自動心外壓機急救，惟事主送院後證實不治。

兩男另被控僱用非法勞工及違反逗留條件

羅桂坤另被控僱用不可合法受僱的人為僱員，指他同日在大埔梅樹坑路1號大埔花園某座工程工地，僱用男子苏习战為僱員。苏习战另被控兩項違反逗留條件罪。控罪指他於2024年11月26日，在上址違反逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作；以及於2024年2月5日違反逗留條件，即獲准以訪客身份在港逗留直至2024年2月5日，而他在該日期後仍留在香港。

案件編號：WKCC5226/ 2024