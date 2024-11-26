深水埗命案．現場曝光｜壯漢臥街頭　途人以為被車撞　忙急救報警

深水埗今午（26日）揭發命案，一名男子被棄於深水埗長沙灣道街頭，送院後不治；警方其後在汝州街尋獲涉案客貨車，並拘捕1男1女，初步涉嫌「非法處理屍體」。據了解，死者為黑工，今早開工期間不適，老闆與女友載他回家期間，發現他暈倒車內，急亡將他棄於街頭後逃去。男事主送院後不治，老闆與女友其後被捕。



《香港01》記者往事主被發現的長沙灣道126號了解，附近店舖職員憶述事主「好肥、好大隻！」有途人見他倒臥地上，以為他「被車撞到」，協助急救及報警。現場影片可見，救護員和消防員趕抵，即場為事主進行心外壓急救，亦有警員在場調查。



深水埗揭發命案，一名男子昏迷被棄於長沙灣道街頭，讀者提供的影片見到，救護員與消防員接報到場後，即場為事主急救。（讀者提供片段截圖）

受訪店舖職員形容，男事主目測年約40多歲，「好肥、好大隻！」當時有人發現他倒臥街頭，以為他遇到車禍，「覺得可能個人（被車撞後）未曾暈，行到嚟呢度暈咗」。

熱心途人為事主急救和報警，店員亦拍低救人過程，數分鐘後即有救護員到場，接手搶救事主，「我見抬緊上救護車都仲救緊㗎！」店員又指，後來才知道事件涉及命案。

深水埗揭發命案，一名男子昏迷被棄於長沙灣道街頭，由救護員送院，其間需以自動心外壓機急救，惟事主送院後證實不治。

案發於今午約1時27分，警方接獲報案，指一名男子昏迷倒臥在深水埗長沙灣道126號街頭，他由救護車送往廣華醫院搶救後，證實死亡。警方經追查後，發現死者被人抱落車棄置，其後在汝州街尋獲涉案客貨車，並拘捕1男1女，初步涉嫌「非法處理屍體」。 大批警員、政府化驗師到場搜證。

消息稱，一間裝修工程公司涉嫌聘請非法勞工工作，案中男死者亦為黑工。今早，他與另外3人一同工作，包括老闆及老闆女朋友，其間卻感身體不適，老闆與女友遂駕乘客貨車載他回家。惟中途查問確實住址時，事主被發現暈倒車內，毫無反應，懷疑猝死；「搞出人命」下，他們將事主棄於長沙灣道街頭，絕塵而去，最終事主送院不治；老闆與女友落網。

深水埗揭發命案，一名男子昏迷被棄於長沙灣道街頭，由救護員送院，其間需以自動心外壓機急救，惟事主送院後證實不治。

警方在深水埗汝州街截獲懷疑涉案客貨車並拘捕兩人，其中一名疑犯黑布蒙頭、鎖上手銬，由警員扣押。（林振華攝）

警方在深水埗汝州街截獲懷疑涉案客貨車並拘捕兩人，其中一名疑犯黑布蒙頭被押上警車。（林振華攝）