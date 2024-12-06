港鐵升級關愛共乘App｜增輪椅活動摺板預約　5大功能出行更自在

老友記獨自出行或行動不便的朋友也能輕鬆搭港鐵！港鐵「關愛共乘」App於12月2日全面升級，除了「行程指南（簡易版）」及「無障礙設施」兩大實用功能，同時新增包括「輪椅活動摺板預約」及為聽障人士而設，於鰂魚涌站及石硤尾站試行的「非緊急站內求助」功能，照顧不同人士的出行需要。而原有為視障人士而設的「站內導航」功能，所覆蓋的站點亦延伸至包括會展站，荃灣綫，觀塘綫及港島綫。



升級版「關愛共乘」App不僅能幫助老友記輕鬆規劃行程，更能為輪椅使用者、聽障人士和視障人士提供更貼心的出行協助，讓不同乘客都能享受到便捷、無障礙的乘車體驗。立即為身邊有需要的家人朋友下載港鐵「關愛共乘」App，鼓勵他們透過科技體驗無障礙出行！

下載「關愛共乘」App︰https://bit.ly/3tdr0jw

簡易版行程指南 出行路綫更易搜尋

老友記閒時想約朋友行山飲茶、跨區探孫仔，出街搭車可能是一大難關，雖然不少公共交通工具都推出應用程式，但往往太多功能和資訊常常讓他們對App望而卻步。「關愛共乘」App的簡易版「行程指南」功能就特別為長者而設，除特大圖字外，介面都清晰易用，簡單幾步即可輕鬆搜尋並規劃行程：長者只要輸入（支援語音輸入）出發地和目的地，系統就會自動推薦最短的轉乘路綫，還會顯示升降機實時資訊等重要信息。清晰的界面、簡潔的操作，即使是不熟悉智能手機的老友記也能輕鬆上手，隨時隨地四圍遊！

新增輪椅活動摺板預約 輪椅乘客出行更有預算

輪椅使用者搭乘港鐵出行，有時需於車站找職員安排活動摺板協助上落車。有見及此，「關愛共乘」 App全新推出了「輪椅活動摺板預約」*功能，有需要乘客可以提前預約活動摺板服務，只要先選擇出發和到達車站及預計到達時間，預約成功後，按預約時間到達車站指定地點經App內通知站員即可。輪椅使用者以後上車落車就更加順暢、便捷又減少了等候時間，從此出行時間更有預算！

站內導航延伸更多車站 視障人士的貼心嚮導

「關愛共乘」 App的「站內導航」功能旨在協助視障人士掌握車站佈局。有需要乘客只需輸入或選擇目的地，系統就會透過語音導航和聲音信標，一步一步引導前往目的地，就像有個貼心的嚮導陪在視障人士身邊一樣。升級版更加入了「自動重新定位及尋找替代路綫」功能，進一步便利視障人士作站內導航。此實用功能已經延伸服務至會展站，荃灣綫，觀塘綫及港島綫！

試行非緊急站內求助功能 助聽障人士消除溝通障礙

專為聽障人士新增的「非緊急站內求助」*功能，率先在石硤尾站及鰂魚涌站試行。假如聽障人士在車站月台遇到有物件跌入路軌等非緊急情況需要站員協助，只需簡單幾個步驟，即可經「關愛共乘」 App發出求助訊息，透過上載圖片或文字說明位置和需要。車站職員收到訊息後會在可行情況下儘快回覆，並在有需要時透過線上對話提供進一步協助，令聽障人士搭港鐵更方便、更安心！

* 供已登記用戶使用

港鐵升級「關愛共乘」App為老友記、輪椅使用者、聽障人士、視障人士，提供更便捷、更安心的出行體驗，記得向家人朋友推薦，立即下載︰https://bit.ly/3tdr0jw

(資料及相片由客戶提供)