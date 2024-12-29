長者健康｜社福機構推動「60後」由零開始運動　體力及記性有進步

為提升長者身心靈健康，社福機構基督教家庭服務中心推出為期三年的長者健步行計劃，透過體適能教練帶領下學習正確步行姿勢，鼓勵60歲或以上、沒有運動習慣的長者，以步行開始增加運動量，長遠建立恆常運動習慣。



港大就健步行對長者身心靈成效進行初步評估，發現長者除了在體能上有明顯改善外，更有助將一些與社會斷絕聯繫的長者拉回出社會，這些群組多為喪偶獨居長者。



基督教家庭服務中心推廣長者健步行小組，有長者組成小組於社區健步行。（基督教家庭服務中心提供圖片）

長期與病魔作戰、64歲的孔鳳玲，患有罕見疾病，多年來做過15次大手術及多次患癌，包括乳癌、甲狀腺、婦科等病，近年又發現有一個腦膜瘤，曾經頭痛到在巴士中痛暈。她在三年前更因尾龍骨長了一粒8.8里米長腫瘤，曾無法行路，令她痛不欲生及不願出街。

孔鳳玲是一名基督教，教友勸她到長者中心尋求協助，遂於2022年起到基督教家庭服務中心順安長者地區中心上痛症班，學習拉筋、營養食療等，去年11月由長者中心開始踩單車，開始做運動。她憶述起初踏10分鐘單車也喘氣，後來社工鼓勵她參加學習正確運動呼吸方法，令她對運動有信心，隨後更與丈夫一起加了健步行。

她說為免成為丈夫的負累，決定盡力做運動，改善健康。今年在中心跟體適能教練學習行路的正確步行姿勢及參加健步行後，她由要用拐󠄆扙行路，由拔萃女書院行往伊利沙伯醫院需要半小時才行到，現在則只需10分鐘便可行到。她說健步行行路後，身體各方面指素有所改善，她行路亦較以前輕鬆，體重亦減輕了五公斤。

長者健步行小組由50歲以上的友伴帶領及支持下，與長者一同於社區步行。（基督教家庭服務中心提供圖片）

基督教家庭服務中心舉辦為期三年的計劃，於今年5月開始，旨透過推廣長者健步行，鼓勵60歲或以上、沒有運動習慣的長者，以步行開始增加運動量，長遠建立恆常運動習慣。計劃現已有16個機構、20間長者中心支持及合作舉辦健步小組，除了長者參與，計劃亦招募50歲或以上人士擔任健步領袖，成為友伴支援，帶領8至10位長者以健步小組形式於社區進行健步行運動。

71歲的黃志明也是健步行參加者，他以前身體很弱，經常咳嗽，後來跟朋友一起參加健步行小組行後，學習正確行路方法，認為健康有所改善 。

長者健步行有助身心健康。（基督教家庭服務中心提供圖片）

香港大學醫學院護理學院余秀鳳教授為參加計劃的長者進行研究，現有500多名長者進行評估，已有273名長者已由港大跟進半年及接受三次評估，當中有三成為獨居長者，年齡層大部份為70至79歲，當中有一半已喪偶。

港大以長者的體力、心靈、社交參與長者的生命力四方面進行評估，並於長者參加健步行前、參加後三個月及半年進行評估。結果發現，在整體體力評估以測試肌肉耐力、行路速度及平衡動作測試，長者有明顯進步；跌倒風險指數及小肌症風險亦明顯減低，前者由7%下降至3%，後者則由39%跌至29%，肥胖亦由原來17%，在參加計劃後下跌至13%。以世界衛生組織建議的運動量為表準，由有4成長者不達標，到完成後有2成長者回升至理想水平，而且此果效可維持至半年。

有長者組成小組於社區健步行。（基督教家庭服務中心提供圖片）

評估亦包括長者的認知功能，余教授指，在健步行開始前，大概有62%長者認為自己記性差；完成健步行後，下降至47%長者認為自己記性差，當中中度及強度無記性均有改善。就長者的社交能力及與社會聯繫性評估，兩者均有輕微改善，當中原有20多位長者覺得自己與社交完全無聯繫，但參與後有14位長者有所改善，他們在活動後均認為與社會有多了緊密性，主要來自獨居及喪偶的群組。

長者參加健步行小組。（基督教家庭服務中心提供圖片）

基督教家庭服務中心服務總監(基層醫療健康服務)江政宇表示，要將長者拉回社區也需要一些「橋」，約長者飲茶是有效方法。「 即使一圍枱的長者，互相不認識，但飲茶就會自然分享自己故事，便願意開始參與。」同時，他們會以一些獎勵鼓勵長者繼續參與，包括以長者計步數可換超市禮券形式。該機構亦印製了一些印有餐廳、景點的健步路線毛巾，以鼓勵長者步行及自創不同步行路線。

江認為當長者身體更健康，具自理能力及能獨立生活，他們可以透過運動與社區保持連繫，保持社交活躍。