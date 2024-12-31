30香港學生內蒙迎新年 零下10度尋「玉龍」嚐美食

12月30日至1月3日，30名來自香港多學學校的學生，經內蒙古自治區赤峰市文化和旅遊局邀請，跨越4000公里到當地探尋玉龍文化，體驗冰雪樂趣，感受祖國北疆的風土人情，與當年同齡青少年交流互動。

參加這次交流團的香港學生年齡介乎6至12歲，他們的行程包括參觀赤峰博物館、赤峰市二中國際實驗學校、道谷南山滑雪場等地。赤峰市曾出土了距今約5000年的大型玉龍，是中國最早的龍形器物，被譽為「中華第一龍」，因此赤峰又被稱為「玉龍之鄉」。

除了追尋玉龍文化的發端，交流團還會品嚐赤峰對夾、烤全羊等蒙古族特色美食，並可享受滑雪樂趣，欣賞打鐵花、炭火舞等當地特色民族文化。

在赤峰市二中國際實驗學校，香港學生與該校同齡學生一起升國旗，並與該校四年級向陽班的學生聯歡，相互交換精心準備的禮物，向陽班的學生表演了快板、馬頭琴等節目。

元旦前後是赤峰一年中最冷的時候，日均氣溫零下10攝氏度。香港的學生們絕大多數都是第一次到北緯40度以北的地方，第一次看到白雪皚皚的場景，興奮不已，紛紛和雪人合影，捧起雪打雪仗。

來自香港嘉諾撒聖方濟各學校的姜璟瑜說，這是第一次來到內蒙古，與赤峰的學生交朋友、交換禮物，到赤峰博物館瞭解玉龍文化，很開心以這種特別的方式迎接新年到來。

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赤峰市位於內蒙古自治區東南部的，地處蒙冀遼三省接壤處，歷史悠久，文化底蘊深厚，其境內有發源於內蒙古中南部至東北西部一帶，起始於五六千年前的農業文明，是華夏文明最早的文化痕跡之一的紅山文化遺址。赤峰地區曾是遼代政治、經濟文化的中心，遼上京遺址就位赤峰市巴林左旗林東鎮南側，是中國古代契丹民族在中國北方建立的第一座遼代國都的遺址。

紅山文化距今約6600-5000年，因發現於赤峰市紅山後而得名。紅山文化以農耕為主，兼有漁獵，陶器優美，石器精緻。紅山文化成組玉器及玉龍的出現，成為中華民族崇龍、尚玉習俗的肇始。紅山文化晚期，已出現了比原始社會氏族組織更高的社會結構，進入古國階段，說明西遼河流域是最早孕育中華文明的地區之一，對中華文明的起源及形成，有著十分重要的意義和深遠的影響。