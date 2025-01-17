亞博館20周年｜預告今年大型盛事　浪琴國際馬術盛典首踏足亞洲

亞洲國際博覽館祝邁向20周年，館方在周三（15日）的晚宴上預告今年的一系列大型國際盛事，包括於倫敦已有50年歷史、首次踏足亞洲舉行的首屆「浪琴香港國際馬術盛典」；航空界國際級會議「2025世界航線發展大會」（Routes World 2025）、會展業盛事「國際展覽業協會(UFI)全球年會」等等，亞博館相信定必為香港帶來大批商務旅客，為刺激香港經濟注入新動力。



亞洲國際博覽館周三晚（15日）舉行「20週年慶典晚宴」，政商界代表及同業代表出席。（亞博館提供圖片）

亞博館周三晚舉行「20周年慶典晚宴」，行政長官李家超透過短片祝賀，他肯定亞博館對香港整體經濟的貢獻，並讚揚亞博館憑藉一項又一項盛事，吸引了來自世界各地的參加者，不但鞏固香港作為盛事之都的地位，促進各行各業的人才和商業交流，亦帶動了旅遊、酒店、零售、娛樂、運輸等行業，為香港經濟帶來重要貢獻。

財政司副司長黃偉綸為晚宴主禮嘉賓，他聯同亞洲國際博覽館主席李天柱、機場管理局主席林天福、機場管理局署理行政總裁張李佳蕙，以及亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈，為晚宴主持亮燈儀式，慶祝亞博館正式邁向20載。

李天柱致辭時表示，亞博館正面對亞洲激烈的競爭和疫情後的經濟挑戰，但亞博館團隊未曾鬆懈，積極出席國際推介會，搶先抓緊全球機遇，在推動香港經濟發展方面出心出力，在去年亞博館便舉辦了超過330項盛事活動，鞏固了香港作為盛事之都的地位。

亞博館行政總裁陳芳盈向嘉賓率先揭示今年首次落戶的國際盛事，包括：

．於倫敦已有50年歷史、首次踏足亞洲舉行的首屆「浪琴香港國際馬術盛典」；

．航空界國際級會議「2025世界航線發展大會」（Routes World 2025）；

．首屆「亞太航空空域展覽暨會議2025」（Airspace Asia Pacific 2025）；

．亞洲首辦的大型展覽「Connect Marketplace Hong Kong」；

．會展業盛事「國際展覽業協會(UFI)全球年會」；

．同期舉辦的四大科技展 — 「亞洲創新建築、電氣、保安科技展覽會」（Build4Asia 2025）、「亞洲國際電池及儲能技術展覽會」、「亞洲國際新能源交通工具產業展覽會」與全新的「亞洲數據中心峰會暨產業展覽會」。



陳芳盈表示，今年亞博館的全年活動包羅萬有，定必為香港帶來大批商務旅客，為刺激香港經濟注入新動力。

亞博館表示，為迎接20周年，將以「亞博 盛事探索」為主題，致力將多元盛事化作創新機遇，今年亞博館將有一系列特色博覽及頂級盛事，一連串首次訪港的巨星演唱會，以及其他表演陸續登場。