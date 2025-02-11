香港郵政恢復寄美國包裹　港電商戶稱美政策不斷改：幸僅停收三日

香港郵政周一（10日）宣布有鑑於美國當局已確定不向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅，今（11日）起恢復接收寄往美國內載貨品的郵件。今早約十點到中環郵政總局，未見太多人寄包裹。有在港電商平台商人今往香港郵政寄包裹至美國，他表示暫停接收包裹對其公司影響頗大，公司部份客人位於美國，先前政策導致物流延遲，幸好措施僅維持約三日，未有造成訂單下降及金錢損失。



在港電商平台商戶今（11日）到中環香港郵政總局寄送至美包裹，指暫停接收措施對其公司有影響，幸好僅維持3日。（林子慰攝）

在港電商平台營運者Aly指，先前美國宣布停止接收來自中港的包裹後，曾被香港郵政通知寄往美國的包裹需被取回。美國政策不斷更改，他一度感到混亂。

暫未有人選擇退貨或退款

問及對公司運作有何影響，他表示，過往常用香港郵政寄包裹至美，「幸好停收措施僅維持約三日，未有金錢損失」，亦沒有因此訂單量下降。由於公司非大型企業，若措施繼續維持，他估計將打擊頗重。

他指出，由於停收包裹的政策，物流延遲，幸好顧客理解公司受政策影響，暫未有人選擇退貨及退款，暫時未為此批受影響客戶提供補償。

在港電商平台商戶今（11日）到中環香港郵政總局寄送至美包裹，指暫停接收措施對其公司有影響，幸好僅維持3日。（林子慰攝）

他亦指即使知道可以用其他方法如DHL，Fedx等寄至美國，但預計停收措施不會持續太久，故想先釐清及了解相關政策。

具美工作經驗港人：影響不大 最重要釐清

有美國政府部門工作經驗的港人認為此政策對港人影響不大，因為有其他選擇可以寄包裹去美國。他表示，最重要的是釐清政策，如關稅應由香港海關亦或是美國海關收取。

另外，有先前為兒子寄送日用品的女士今早亦來到郵局寄包裹，不過她對此沒有回應。

香港郵政恢復寄美國包裹服務。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港郵政料寄美包裹將延誤

郵局內貼出告示，表示寄往美國，內載貨品的郵遞服務已經恢復。郵局職員稱現時寄件需時兩至七天，但估計可能會有延誤。他亦指出今早未有太多人寄包裹至美國。