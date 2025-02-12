油尖警區「寶石計劃」連繫非華裔社群　前學員成功投考警務督察

撰文：陶嘉心
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油尖警區自2013年啟動「寶石計劃」，以連繫區內非華裔社群，並培育當中有志加入紀律部隊的青年。油尖警區警民關係組社區聯絡主任洪嘉偉警長是其中一位創始成員，而巴基斯坦裔的范孝賢督察曾是其學員，正正透過該計劃成為執法者。

洪嘉偉（左）與范孝賢（右）因「寶石計劃」結緣，同心出力協助非華裔人士投考紀律部隊。(《警聲》圖片）

洪嘉偉警長在最新一期《警聲》訪問中說，「寶石計劃」最初提供的服務，是為15至25歲非華裔青年開辦中文班。他指萬事起頭難，身為華人，要在少數族裔圈子建立人脈，吸納參與者，殊不容易，「當時和拍檔唯有密密『掃街』，到他們的聚腳點，以簡單印度語（Hindī，又譯作印地語）或烏爾都語（Urdu）打開話匣子，再遊說對方加入計劃。」

團隊更要與青年們的家人及宗教領袖保持溝通，以誠意累積互信。非華裔居民不時會向他們提出求助，範疇包羅萬有，例如請他們為子女改中文名、協助填寫政府文件，以至疫情期間幫忙買口罩等，他們都會盡力幫忙。

經過12年深耕細作，「寶石計劃」的累計參與者接近1,000人，在得到警隊及社會各界的更多支持下，提供的活動亦更多元化，由最初只有中文班，到曾試辦數學和拳擊班，至現在有恆常的體能班及各種形式認識警隊的活動。

督察范孝賢（左二）早前為警長洪嘉偉（左一）協助籌備的清真盆菜宴中擔任司儀。(《警聲》圖片）

現年26歲的范孝賢，十年前隨兄長參加「寶石計劃」，2021年成為輔警，一年多後成功投考警務督察。他連同兄長和表弟共三人，均可說是通過計劃精心雕琢而最終成功加入警隊。

范孝賢指，一班「寶石計劃」導師與義工均為他們的良師，「很多非華裔人士從沒有想過可以成為警察，全靠導師們從語文、警隊知識和體能，全方位裝備我們，令大家見到原來經過努力，都有機會穿起警服，守護香港這個家。」

他更特別感謝洪嘉偉，形容他是一班「小寶石」的良師益友，「他是大家的明燈，陪伴我們成長。在我們闖禍和困惑時，引導我們重回正軌。所以當我們畢業和結婚時，都會邀請他親臨見證，一齊分享喜悅。」

「寶石計劃」歷來協助超過50名非華裔青年加入紀律部隊，范孝賢飲水思源，現時一有時間便擔任活動義工，向後輩分享經驗。早前范孝賢就在洪嘉偉協助籌備的清真盆菜宴中擔任司儀。

洪嘉偉希望可以幫助更多少數族裔加入警隊，服務持續增長的非華裔社群；范孝賢則希望不負當年前輩扶持，將精神薪火相傳，「我要成為後輩的榜樣，發掘更多『寶石』，培育他們加入紀律部隊，為香港發光發亮！」

「寶石計劃」除了逢星期六早上舉辦免費中文班，亦逢星期三晚提供體能訓練。

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