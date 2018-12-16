【明日大嶼】調查：8成青少年反對填海建人工島　憂沉重財政負擔

行政長官林鄭月娥的新一份《施政報告》，提出填海1,700公頃的「明日大嶼」願景，惹來激烈爭議。有機構向逾700名年齡介乎10歲至29歲的青少年作問卷調查，結果近8成青少年反對該計劃。對於或消耗5,000億元推行填海計劃，則有近9成受訪者認為，應先考慮其它選項。 研究機構表示，在多項大型基建項目超支問題後，若再「如此豪擲公帑」，只會累積青少年對政府的不滿和不信任，建議政府在推行計劃前，可提出其他選項，讓公眾有參與及討論空間。

突破機構進行一項「青少年對『明日大嶼』研究」，結果發現，近8成青少年反對該人工島計劃。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

突破機構於今年10月至12月期間，於港九新界以街頭問卷形式，作「青少年對『明日大嶼』研究」，成功收回774份問卷。受訪男性為45.9%、女性為54.1%，平均年齡18.1歲，當中56.8%受訪者為全日制學校學生。

調查發現，78.1%受訪者反對該計劃，機構認為「明日大嶼」並非青少年期望用作解決民生經濟問題的方案。至於政府預料「明日大嶼」需花費5,000億港元，有82.0%受訪者擔心會為下一代帶來極沉重的財政負擔。另外，91.3%受訪者同意以成本效益而言，應先考慮其他計劃。機構表示，數據反映大部份青少年對計劃有保留。

施政報告提出「明日大嶼」願景計劃，研究在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。﹝資料圖片 / 歐嘉樂攝﹞

突破機構：恐令青少年對政府不滿增

61.6%受訪者認為「解決房屋問題」，是政府推行「明日大嶼」計劃的動機之一，當中46.1%同時認為計劃會「振興香港經濟、創造就業」；而27.7%則認為計劃是「配合國家發展」。機構表示，即使近半青少年認為，政府此舉為解決房屋問題，但當中9成受訪者在衡量效益後，均認為應先考慮其他方案。

突破機構事工研究發展經理陳競存表示，大型填海計劃花費龐大金額，在缺乏其他選項作考慮、及未進行充足諮詢前，便落實執行計劃，顯得缺乏說服力，而藉此指為香港未來發展，難以得到下一代支持。

他續指，在多項大型基建項目超支問題後，若再「如此豪擲公帑」，只會累積青少年對政府的不滿和不信任，建議政府在推行計劃前，應同時提出其他選項，讓青少年及社會各界有參與的空間，表達意見及討論。