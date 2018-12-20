【BTS防彈少年團演唱會】快達票系統疑遭黑客入侵　甫開售即故障

韓國人氣男團「BTS防彈少年團」世界巡迴演唱會香港站今(20日)開售，一眾粉絲無不緊張撲飛，不過，負責售票的快達票官網由今早10時起，已無法登入；快達票其後於網站宣布，今早偵測到未經授權活動，導致網站出現系統性故障，暫已關閉系統，並預告今天下午3時重新啟動售票服務。《香港01》正向快達票及主辦單位了解狀況。 不過，不少歌迷對有關安排甚為不滿，紛紛斥責「快達票」統籌不周。

BTS巡迴演唱會門票今天公開發售，但負責售票的快達票一直未能登入。(快達票官網截圖)

韓國男團BTS(防彈少年團)正進行世界巡迴演出，並即將於明年3月底於本港舉行4場演唱會，票價由588港元至2488港元不等，視乎位置而定。



有讀者向《香港01》表示，負責售票的「快達票」官網一度「跪低」，等候多時亦未能進入售票程序；記者隨後實測亦發現，網站表明系統繁忙，亦彈出通知，指網站於今早偵測到未經授權活動，導致網站出現系統性故障，為確保網站正常運作，宣告已暫時關閉系統，並將於今天下午3時重新啟動售票服務。



快達票向購票人士致歉，不過有網民明顯不滿安排，斥責「快達票」系統不穩，又於其Facebook留言指，「 有無搞錯啊」、「系統能改善嗎？以後若沒有很穩定可以不要接大case嗎」等。



主辦單位「Live Nation HK」曾於開售前於Facbook上刊登嚴正聲明，表明該演唱會不設優先購票，亦無提供「內部訂購」的預留門票，呼籲大眾勿向未經授權賣家及第三方售票網購票。今早「快達票」跪低後，購票人士紛紛留言投訴，表達不滿。《香港01》正向「快達票」及「Live Nation HK」了解事件。

「快達票」於網頁中刊登特別啟示，表明網站出現系統故障，需延後售票時間。(「快達票」官網截圖)