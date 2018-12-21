曾志豪「X你老X」直播出街　通訊局稱不可接受　已向港台發出勸諭

通訊局今（21日）舉行第81次會議，處理了兩宗廣播投訴；其中一宗投訴涉及香港電台一清談節目《瘋Show快活人》。案情指，電台節目主持涉嫌忘記關掉麥克風，在節目開始前說了一句粵語粗言並在大氣電波中播出；通訊局認為不論有關內容於任何時間播出，均屬不可接受，因而各港台發出勸諭。

曾志豪（右）因不慎在節目中爆粗，遭港台罰暫停熄咪。（瘋show快活人節目facebook專頁）

案情指，港台第二台播放的電台節目《瘋Show快活人》在今年7月11日節目播出時，其中一名主持忘記關掉麥克風，在節目開始前快速地說了一句粵語粗言，並在大氣電波中播出。雖然該主持曾在節目中兩度致歉，但最終通訊局仍收到79名公眾人士投訴上述節目，投訴主要認為該內容令人反感、不安，屬質素低劣、不專業及不可接受，而且對兒童造成不良影響。

據了解，主持人曾志豪在當日節目中不慎將四字粗口「X你老X」直播出街，港台事後已處罰他「封咪」11天；而現時港台網頁上重溫當日節目的部分，亦已剪去有關的段落。

通訊局審議後認為，節目中可清楚聽到有關粗言，是極度惹人反感的用語，不論於任何時間播出，均屬不可接受；雖然主持並非故意播出該用語，並已就事件在節目中一再致歉，但播放有關用語明顯違反《電台節目守則》，因此判投訴成立，並向港台發出勸諭。