環團揭去年工業廢物日逾千噸　突增兩成　疑涉「洋垃圾」廢電線　

環保署即將公布2017年《香港固體廢物監察報告》，有環保團體取得統計處的數字，發現本港去年每日棄置的工業廢物量為超過1,110公噸，較2016年大增兩成。環團綜合多方消息，懷疑當中大部分廢物是來自歐洲進口的「洋垃圾」－－舊電線及農膜。由於內地收緊廢物進口限制，舊電線中較高價值的銅線會出口到內地，至於外層的PVC低價塑膠，只好淪為垃圾，棄於堆填區。環團又指，相關廢物進口時會以其他名目，如PE 膠紙等名稱報關，令環保署難以追查。 有本地回收商會承認舊電線的銅線及外層PVC會由不同廠商負責處理，但常用的做法是會將外層塑膠交予回收商拉粒處理再出口到內地，有一定市場。環保署未有確認有關數據，但承認工商業廢物棄置率的增長，與進口經濟體對回收物料執行更嚴格進口管制政策有關。

綠惜地球指出，廢舊電線是本港龐大的洋垃圾來源，當中外層PVC低價塑膠最終被棄於堆填區。（受訪者提供）

三年僅截獲不足1600公噸非法進口廢物

截至今年11月30日，環保署聯同海關於過往三年共截獲1,558公噸非法進口廢物，涉及的廢物種類主要為廢平面顯示器、廢印刷電路板及廢電池等有害電子廢物。但當中可有漏網之魚？

環團綠惜地球環境倡議總監朱漢強取得統計處數字，發現本港2017年每日棄置1,110公噸工業廢物，較2016年的925公噸增加兩成。面對本港工業日漸萎縮的趨勢，垃圾從可而來？朱漢強指，內地於去年收緊低端廢物進口限制後，香港頓成中轉站。他曾向多個回收商查詢，終得悉廢舊電線、農膜等都是數量龐大的「洋垃圾」來源，但實際數量不明。

廢電線中的銅線屬貴價金屬，出口價高達每公噸港幣4萬元，但外層的PVC卻屬低價塑膠。（受訪者提供） 銅線每噸值港幣4萬元 以廢舊電線為例，朱漢強表示，美國是主要輸出廢電線的國家，當中的貴價金屬銅線出口價高達每公噸港幣4萬元，有專處理銅線的回收商年收入更達億元。由於於當地分揀銅線的成本高昂，一般會整條廢電線出口到東南亞國家或中國內地。但隨著各國陸續收緊進口門檻，廢電線就運到香港以剝皮機或銅米機分開銅線及外層的PVC。由於PVC是新料，欠缺市場競爭力，所以大多棄掉，就成為本地工業廢料。以聖誕燈飾電線為例，銅約佔28%，意味每處理一個貨櫃18公噸的電線，便可能有高達13公噸的PVC垃圾。 另一「洋垃圾」是用來覆蓋農田的農膜，雖然清洗後可製成PE塑膠粒料，但當中夾雜砂粒、動物糞便等殘餘垃圾，大多棄丟。朱漢強續指，農膜會以PE 膠紙或PE膠膜名義報關，以避開環保署追查。

回收商會：PVC拉粒後可出口

面對上述情況，香港再生資源總商會名譽顧問郭可兒承認處理銅線及PVC的工序是分開。一般而言，PVC會轉交本地回收商拉粒製成半原材料，「只要有拉粒機就可以做到，是簡單的機器，貨場會有。」有關製品會出口到內地，郭可兒形容相關半製成品值錢、有市場。

不過，香港廢塑料協會副主席黃頴灝指出，新料PVC價值低，加上進口內地需繳付關稅，商人只會基於經濟原則而做合理的事，意味廢電線的PVC膠有可能成為滯港的「洋垃圾」。

環保署聲稱再造物料進口與出口量大致平衡​

環保署未有否認有關數字是否確實，但解釋近年工商業廢物棄置率的增長，部分是由於本港經濟活動顯著擴張所導致，部分則由於外圍市場對某些類別的回收物料需求減弱，以及進口經濟體對回收物料執行更嚴格進口管制政策。

環保署又指，近年作循環再造物料（主要是塑膠）的進口量與轉口量大致平衡，即進口的可循環再造物料大部分已轉口往其他地方，餘下的本地再造業應有能力吸納。環保署會聯同海關抽查進口回收物料的貨櫃，以核實回收物料是否進口至本地設施作循環再造，或是再轉口至外地。對於進口到本地設施循環再造的回收物料，環保署會跟進抽查相關的設施。