消息：土供組撐人工島　「冷處理」林鄭填海大計　無突出明日大嶼

土地供應專責小組將於本周四（27日）開會訂定終極報告內容，並趕及年底前向特首林鄭月娥提交報告。 消息指，報告對三項填海計劃方案均有著墨，其中政府已研究多年的東大嶼都人工島，小組認為屬中長期解決土地短缺問題的主要措施；而雖然小組認為維港以外5個建議填海地點，未必全可提供建屋土地，但仍然支持各建議地點進行填海工程。 至於曝光後引起極大爭議的「明日大嶼」填海計劃，消息指報告僅用較中性的「備悉」交代，雖未有任何褒貶字句，但似乎令人覺得有意「冷處理」林鄭的填海大計。

東大嶼填海計劃。（資料圖片/歐嘉樂攝）

自政府成立土地專責小組展開「土地大辯論」以來，政府方面一直不避嫌力撐填海，及利用公私營合作發展私人地產商的新界農地儲備。至於屬中長期的兩個填海選項，即維港以外近岸填海和發展東大嶼人工島，在土供組的電話問卷調查中，獲得支持率都超過五成，分別佔61.1%及58.3%，雖然排名相對較後，但仍打入頭八大。

報告提知填海土地未必適合全建屋

根據諮詢文件提及，維港以外近岸填海是在5個填海選址，即包括屯門龍鼓灘、北大嶼山小蠔灣和欣澳、沙田馬料水及青衣西南進行填海工程，料可提供450公頃土地；而發展東大嶼都會，則是在港島及大嶼山之間的中部水域發展，填海打造一個面積逾1000公頃的人工島。

消息指，土供組的報告草擬文本指出，維港以外填海獲得超過一半市民支持，但亦有環保及地區團體反對；亦有意見認為此舉是遠水不能救近火；有人特別指出屯門龍鼓灘有污泥問題；而政府進行填海需要留意漁民的意見，漁業發展亦須考慮。

報告認為，基於不少市民支持，小組從宏觀角度檢視選項，小組支持5個建議地點填海，縱使未必全部適合作房屋發展（如過往政府研究的龍鼓灘填海地以工業用途為主），但相信有關土地可作興建配套設施用途，也有利增加房屋供應。