消息：土供組撐人工島　「冷處理」林鄭填海大計　無突出明日大嶼

土地供應專責小組將於本周四（27日）開會訂定終極報告內容，並趕及年底前向特首林鄭月娥提交報告。
消息指，報告對三項填海計劃方案均有著墨，其中政府已研究多年的東大嶼都人工島，小組認為屬中長期解決土地短缺問題的主要措施；而雖然小組認為維港以外5個建議填海地點，未必全可提供建屋土地，但仍然支持各建議地點進行填海工程。
至於曝光後引起極大爭議的「明日大嶼」填海計劃，消息指報告僅用較中性的「備悉」交代，雖未有任何褒貶字句，但似乎令人覺得有意「冷處理」林鄭的填海大計。
東大嶼填海計劃。（資料圖片/歐嘉樂攝）
自政府成立土地專責小組展開「土地大辯論」以來，政府方面一直不避嫌力撐填海，及利用公私營合作發展私人地產商的新界農地儲備。至於屬中長期的兩個填海選項，即維港以外近岸填海和發展東大嶼人工島，在土供組的電話問卷調查中，獲得支持率都超過五成，分別佔61.1%及58.3%，雖然排名相對較後，但仍打入頭八大。
報告提知填海土地未必適合全建屋
根據諮詢文件提及，維港以外近岸填海是在5個填海選址，即包括屯門龍鼓灘、北大嶼山小蠔灣和欣澳、沙田馬料水及青衣西南進行填海工程，料可提供450公頃土地；而發展東大嶼都會，則是在港島及大嶼山之間的中部水域發展，填海打造一個面積逾1000公頃的人工島。
消息指，土供組的報告草擬文本指出，維港以外填海獲得超過一半市民支持，但亦有環保及地區團體反對；亦有意見認為此舉是遠水不能救近火；有人特別指出屯門龍鼓灘有污泥問題；而政府進行填海需要留意漁民的意見，漁業發展亦須考慮。
報告認為，基於不少市民支持，小組從宏觀角度檢視選項，小組支持5個建議地點填海，縱使未必全部適合作房屋發展（如過往政府研究的龍鼓灘填海地以工業用途為主），但相信有關土地可作興建配套設施用途，也有利增加房屋供應。
早前不少政黨和團體反對政府放棄發展私人遊樂場契約用地和棕地，向海開刀。（高仲明攝）
興建人工島屬中長期解決土地短缺措施 促盡快開展前期研究
就政府已研究多年的發展東大嶼都會方面，消息指報告會特別提及，興建1000公頃人工島是中長期解決土地短缺問題的主要措施，建議政府盡快開展前期研究。
至於計劃曝光後被土地供應專責小組成員形容「詫異」、小組主席黃遠輝更指不可以用1000公頃已諮詢的民意，當作支持1700公頃明日大嶼計劃，消息指報告將以「備悉」政府有此建議，及未有具體時間表作為交代，並無再加上任何褒貶字句。不過﹐由於與兩個填海選項的取態明顯有分別，難免予人「冷處理」感覺。
不過，消息補充謂，小組選用「備悉」並無任何含意，因在報告其他篇幅亦有採用，如小組在考慮粉嶺高爾夫球場用途時，亦「備悉」政府會連同民政事務局就私人遊樂場地契約政策的檢討結果一併考慮。
由於林鄭早前已表明明日大嶼會分階段進行，發展局首先會研究交椅洲1000公頃填海，及後才決定最終填海規模，故土地供應專責小組支持盡快為建人工島作前期研究，一定程度上亦有利當局爭取立法會盡快撥款進行。