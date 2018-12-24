【聖誕節】平安夜飄雨人流減少　小學生扮聖誕老人自資免費派禮物

又到平安夜，市面洋溢着節日氣氛，記者今晚（24日）來到尖沙咀，沿途見到不少團體在街頭唱聖詩報佳音。 不過，平安夜晚飄起微雨，尖沙咀等地慶祝聖誕的人流明顯減少。儘管如此，依然有不少市民外出慶祝節日，更有小學生扮演成聖誕老人，用自己的零用錢買朱古力當禮物，免費派給其他小朋友，一同分享喜悅。

有市民全家精心打扮成聖誕老人，到尖沙咀迎接聖誕節。（張浩維攝）

小小「聖誕老人」呂子顥由媽媽帶到尖沙咀，向路經的小朋友派朱古力。（袁澍攝）

用零用錢和新年利市買朱古力派小朋友

今晚尖沙咀一帶部分道路封閉作為行人專用區。記者在梳士巴利道見到9歲的呂子顥，他扮演成聖誕老人，向路經的小朋友派朱古力，一嚐當小小「聖誕老人」。他的母親告訴記者，這已是子顥第三年扮演聖誕老人了，而所有禮物都是他自己用零用錢和新年利市購買，「佢好鍾意分享的感覺！」

子顥的家人都是信主的，非常支持他這樣做，他還說，朱古力很快派光，會再去便利店「補貨」。

香港各大商場、景點都掛上了燈飾，洋溢着節日氣氛。（張浩維攝）

+ 8 + 7 + 6

但天公不作美，未到10點，尖沙咀開始飄雨，不少人只得「撐傘過聖誕」，林小姐和其男友一邊撐傘，一邊在聖誕樹邊影相，她告訴記者說：「落雨了，影完相即刻就打算走。」

同樣打算離開的還有住在九龍的嘉嘉一家，7歲的她說，父母已經送了禮物給她，她非常開心；問及下雨沒有影響到她的心情，她笑著搖搖頭。

晚上約10時開始下雨，嘉嘉說家人決定回家。（袁澍攝）